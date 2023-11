Video/ Milano Maccabi Tel Aviv (90-98) sintesi e highlights: Olimpia, crisi nera (Eurolega, 31 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI MILANO MACCABI TEL AVIV: LA SINTESI

Video Milano Maccabi Tel Aviv valevole per il recupero della seconda giornata dell’Eurolega di basket. Crolla ancora l’Olimpia Milano, alla quarta sconfitta in cinque gare. Tra le mura casalinghe il Maccabi Tel Aviv si impone 98-90 dopo una gara equilibrata fino alla fine. Ottimo primo tempo dell’EA7, con Mirotic e Voigtmann ispirati dall’arco. Nei venti minuti successivi gli israeliani lavorano bene sotto canestro con Rivero, e puniscono con Brown e Cleveland. L’Armani è ferma ad una sola vittoria in questa Eurolega, su cinque giornate disputate.

Diretta/ Milano Maccabi (risultato finale 90-98): Olimpia sconfitta (Eurolega 31 ottobre 2023)

L’Olimpia ci prova subito ad azzannare la gara schierando Mirotic, Voigtmann e Melli. Il problema, però, è in difesa dove l’EA7 subisce 16 punti in meno di 5′ (13-16). Non che il Maccabi faccia di meglio visto che con una tripla del montenegrino Milano mette la testa avanti 22-21 al 7′. La confidenza con il canestro continua per i milanesi ed è ancora l’ala americana che firmala doppia cifra di vantaggio sul 37-27 al 13′, ma basta staccare la spina una secondo che il Maccabi torna ad un passo (39-38) in un paio di minuti. Così all’intervallo si arriva con un clamoroso52-50 più da NBA che da Eurolega. Non cambia lo spartito nella ripresa e con una tripla Brown riporta avanti gli israeliani sul 59-60 al 22′. L’attacco funziona bene, l’Olimpia ritrova il +5 (69-64), ma la difesa è davvero tenera: perde il vantaggio subito due azioni dopo (69-69 al 27′) e poi chiude sotto 72-75 al 30′ con Rivero protagonista sotto le plance, mentre Melli e Poythress hanno già 4 falli. Improvvisamente non segna più nessuno per tre minuti, poi è Mirotic che sblocca i milanesi sul 79-81. Non basta, il Maccabi continua a banchettare nell’area milanese come vuole con Nebo e Rivero prendendo il suo massimo vantaggio sul +6 (79-85) al 36′. Shields riaccende il fuoco (84-85), ma un attimo dopo il Maccabi riprende quota 84-90 chiudendo definitivamente i giochi.

DIRETTA/ Milano Pesaro (risultato finale 82-90): Olimpia in difficoltà! (basket A1, 29 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI MILANO MACCABI TEL AVIV: IL TABELLINO

Parziali: 32-25, 52-50, 72-75

OLIMPIA MILANO – Lo 6 (1/1, 1/5, 1/2 tl), Melli 5 (1/1, 1/1), Shields 22 (5/7, 4/6), Mirotic 24 (3/5, 4/7, 6/7 tl), Voigtmann 18 (7/9, 1/4, 1/2 tl); Poythress 7 (3/6, 1/2 tl), Pangos 4 (0/2, 1/5, 1/1 tl), Tonut 2 (1/1, 0/1, 0/1 tl), Ricci (0/1 da 3), Hall (0/1 da 2), Hines 2 (1/1 da 2). N.e.: Flaccadori. All.: Messina.

MACCABI TEL AVIV – Webb III 6 (1/1, 1/4, 1/2 tl), Brown 20 (2/6, 4/8, 4/4 tl), Cleveland 15 (5/6, 5/6 tl), Nebo 14 (6/7, 2/2 tl), Colson 16 (7/12, 2/2 tl); Menco (0/2 da 3), Sorkin (0/1, 0/1), Dibartolomeo (0/1 da 3), Rivero 21 (8/9, 5/8 tl), Cohen 2 (1/2, 0/1), Blatt 4 (0/1, 1/3, 1/2 tl). All.: Kattache.

Diretta/ Alba Berlino Milano (risultato finale 85-82): rimonta tedesca!

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI MILANO MACCABI TEL AVIV













© RIPRODUZIONE RISERVATA