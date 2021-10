Video/ Milano Villeurbanne (73-72) highlights: quinta vittoria dell’Olimpia, Eurolega

VIDEO MILANO VILLEURBANNE 73-72: LA PARTITA

Finisce 73-72 la gara di basket Milano Villeurbanne e nel video ne ammireremo gli highlights. Nella partita valevole per la 5^ giornata di Eurolega, al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia conquista il quinto successo dopo una fantastica rimonta all’ultimo respiro. Infatti gli uomini di Messina avevano uno svantaggio di 14 punti alla fine del secondo quarto, con Villeurbanne che sembrava essere in controllo del match, come possiamo vedere dal video degli highlights. Andiamo quindi a rivivere i migliori momenti della partita. Parte male l’Olimpia che dopo pochi minuti si trova sotto 4-7. L’AX fatica a contenere la fisicità di Jones e le incursioni dello scatenato Okobo. Fall prova a far tornare in gara Milano, ma l’Asvel gioca in scioltezza e si porta senza troppe difficoltà sull’8-15. Nel finale di quarto subisce la reazione della squadra di Messina, chiudendo il primo parziale sul 14-17.

Nel secondo quarto, prova a salire in cattedra Gigi Datome, mettendo a segno 4 punti. I francesi però tornano a spingere e a macinare punti, portandosi all’intervallo lungo sul 26-40, con il canestro di Okobo sulla sirena. Il terzo parziale si apre con il +16 Villeurbanne, ma Milano trova la reazione con Delaney, Shields e Melli. Nel finale, Melli trova una favolosa tripla che fa chiudere il terzo quarto 51-51. L’ultima ripresa regala tantissime emozioni. Rodriguez inventa per Ricci e Milano passa in vantaggio per la prima volta nel match. Okobo torna però in cattedra e i francesi allungano nuovamente sul 56-61. Nell’ultimo minuto, il risultato è di 69 pari. Okobo mette a segno l’ennesima tripla, portando il punteggio sul 69-72. Shield fa 1 su 2 dalla lunetta, è 70-72. A 26” dal termine, Hall realizza la tripla decisiva, con la gara che si conclude 73-72.

VIDEO MILANO VILLEURBANNE 73-72: LE STATISTICHE

Andiamo a dare uno sguardo alle statistiche di Milano Villeurbanne, in cui ha trionfato l’Olimpia nel finale grazie alla tripla di Hall. L’MPV del match è sicuramente Nicolò Melli, autore di 14 punti e 6 rimbalzi, fondamentale per la rimonta dell’Olimpia. Per la formazione di Messina, il top scorer è Shavon Shields con 15, dietro di lui Delaney con 12. Per Hall sono solo 3 i punti messi a segno, ma sono sicuramente i più pesanti e decisivi della partita.

Per Villeurbanne, la serata magica di Elie Okobo non è bastata. Il giocatore dell’Asvel ha realizzato ben 25 punti in poco più di 29 minuti giocati. Nei francesi, dietro il top scorer del match, c’è Chris Jones, autore di 12 punti. La formazione di Parker non riesce comunque a centrare la vittoria, e deve arrendersi alla grande rimonta dell’Olimpia Milano.

VIDEO MILANO VILLEURBANNE 73-72: IL TABELLINO

RISULTATI PARZIALI: 14-17, 12-23, 25-11, 22-21.

MILANO: Delaney 12, Hall 3, Shields 15, Melli 14, Tarczewski. Rodriguez 4, Ricci 10, Mitoglou 2, Daniels, Hines 7, Datome 6, Grant ne. All. Messina.

VILLEURBANNE: Jones 12, Okobo 25, Lighty 2, Osetkowski 6, Fall 4, Kahudi 6, Lacombe 2, Diot 3, Gist 5, Howard 3, Antetokounmpo 4. Strazel ne. All. Parker.

VIDEO MILANO VILLEURBANNE 73-72

