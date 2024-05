DIRETTA PANATHINAIKOS FENERBAHCE/ Video streaming tv: c’è una grande storia (Eurolega, oggi 24 maggio 2024)

DIRETTA PANATHINAIKOS FENERBAHCE: TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Panathinaikos Fenerbahce, possiamo dare uno sguardo alla storia recente di questa partita che in Eurolega è un grande classico, dal momento che dal 2003 ad oggi si contano la bellezza di 36 confronti nella massima competizione del basket europeo, con un bilancio in quasi perfetto equilibrio, dal momento che il Panathinaikos conduce per diciannove vittorie a fronte di diciassette successi per il Fenerbahce.

Naturalmente i riferimenti più utili sono quelli relativi alle due partite della stagione regolare di questa edizione: il fattore campo è risultato decisivo in entrambi i casi, dal momento che il 17 ottobre 2023 a Istanbul ebbero la meglio per 83-69 i padroni di casa turchi mentre la replica dei greci si concretizzò con il 74-63 in favore del Panathinaikos ad Atene nella partita di ritorno, giocata il 9 febbraio scorso. Fuori dalla stagione regolare, l’ultimo confronto risale ai playoff del 2017, quando il Fenerbahce firmò un clamoroso 3-0 vincendo le prime due partite in Grecia per poi completare l’opera in gara-3 davanti al pubblico amico. Questa tuttavia sarà la prima volta in semifinale, possiamo dire che la posta in palio non sia mai stata così alta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PANATHINAIKOS FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Adesso, per tutti gli appassionati del grande basket internazionale, sarà prezioso ricordare che la diretta tv di Panathinaikos Fenerbahce sarà garantita da Sky Sport per i propri abbonati oggi pomeriggio da Berlino. Inoltre, ci sarà una doppia opzione per quanto riguarda la diretta streaming video di Panathinaikos Fenerbahce, cioè tramite Sky Go ma anche sulla piattaforma digitale DAZN, anche in questo caso però per i propri abbonati.

LA PRIMA SEMIFINALE

La Final Four di Eurolega 2024 sta per cominciare e il primo appuntamento sarà con la diretta di Panathinaikos Fenerbahce, con palla a due alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 24 maggio, dalla Uber Arena di Berlino, sede quest’anno del grande appuntamento con le quattro squadre che da oggi a domenica si contenderanno il titolo di campioni d’Europa del basket. La prima semifinale sarà quindi la diretta di Panathinaikos Fenerbahce, che metterà di fronte due realtà che ormai sono stabilmente ai vertici della pallacanestro continentale, con in più la rivalità che non manca mai fra Grecia e Turchia.

Il Panathinaikos è stato eccellente in questa edizione 2023-2024 della Eurolega, fin dalla stagione regolare chiusa in seconda posizione. Qualche brivido in più per il Fenerbahce, che però a sua volta è sempre presente nei momenti che più contano, per cui è davvero difficile sbilanciarsi in pronostici, soprattutto perché parliamo di una partita secca e naturalmente in 40 minuti di gioco tutto può succedere quando il livello è così alto. L’auspicio è quello di godere di uno spettacolo di altissimo livello, come queste due formazioni sono certamente capaci di fare: che cosa ci dirà la diretta di Panathinaikos Fenerbahce?

DIRETTA PANATHINAIKOS FENERBAHCE: COME SONO ARRIVATE FIN QUI?

Abbiamo già accennato qualcosa sulle stagioni delle due protagoniste della diretta di Panathinaikos Fenerbahce. I greci hanno condotto una eccellente stagione regolare da ventitré vittorie e undici sconfitte, tanto da meritarsi un ottimo piazzamento al secondo posto nella griglia dei playoff, mentre il Fenerbahce ha vinto venti partite, a fronte di quattordici sconfitte, raggiungendo per un soffio il sesto posto, l’ultimo utile per avere accesso immediato senza dover passare per i play-in, la grande novità regolamentare di questa stagione della Eurolega, con tutte le incognite delle sfide secche.

Il Panathinaikos ha poi incrociato proprio una delle squadre emerse dai play-in, cioè il Maccabi Tel Aviv, ma la battaglia è stata impegnativa perché i greci hanno avuto bisogno di cinque partite per conquistare il posto alla Final Four, per di più in rincorsa avendo perso gara-1 in casa e poi gara-3, ribaltando la serie tra la quarta e la quinta partita. Cinque partite d’altronde sono servite pure al Fenerbahce, che da sesta aveva pure il fattore campo avverso contro il Monaco, piegato per un punto al supplementare di gara-5 nel Principato. Qualificazione più sofferta non avrebbe potuto esserci, ma adesso si riparte da zero con la diretta di Panathinaikos Fenerbahce…











