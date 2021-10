DIRETTA MILANO VILLEURBANNE/ Video streaming tv: Olimpia sotto nei precedenti

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: I TESTA A TESTA

I precedenti di Milano Villeurbanne in Eurolega sono tre: tutti recenti, giocati dal 2019 a oggi e con un bilancio che favorisce l’Asvel. Infatti i francesi hanno vinto due partite, che sono però quelle giocate in casa; due stagioni fa il match di ritorno al Mediolanum Forum era stato cancellato causa Coronavirus, dunque l’unica volta in cui l’Olimpia ha giocato sul proprio parquet risale al 9 ottobre dello scorso anno, ed era maturata una vittoria per 87-73.

C’erano stati 17 punti e 7 rimbalzi per Shavon Shields, Zach LeDay aveva contribuito con 10 punti e 9 rimbalzi sfiorando la doppia doppia mentre Malcolm Delaney aveva aggiunto 9 punti e 8 assist; Milano aveva tirato con il 40,9% dall’arco annichilendo gli avversari, che avevano avuto in Amine Noua il miglior marcatore (12 punti e 5/6 al tiro) e poi un Moustapha Fall da 10 punti e 8 rimbalzi mentre Norris Cole, visto a lungo in NBA e passato anche da Avellino, aveva segnato 10 punti tirando con il 40%, con 5 rimbalzi e 3 assist ma anche 3 palle perse a sporcare il suo tabellino statistico. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Villeurbanne sarà trasmessa come sempre su Sky Sport Arena: l’Eurolega è tornata sulla televisione satellitare, dunque appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire questa partita sul canale 204 del loro decoder. In assenza di un televisore, ci sarà poi la possibilità della diretta streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi e, come sappiamo, è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

MILANO VILLEURBANNE: L’OLIMPIA NON VUOLE FERMARSI!

Milano Villeurbanne è in diretta dal Mediolanum Forum, e si gioca alle ore 20:30 di giovedì 21 ottobre: siamo nella quinta giornata di basket Eurolega 2021-2022, e per l’Olimpia c’è la ghiotta occasione di mantenere immacolato il suo percorso e allo stesso tempo staccare una rivale che nella corsa ai playoff si sta rivelando particolarmente pericolosa. Al momento Milano ha solo vinto in Eurolega: reduce dal doppio impegno della scorsa settimana, ha piegato anche i campioni dell’Efes dando la sensazione di aver realmente svoltato dalla Final Four conquistata lo scorso anno, ora una squadra molto più consapevole dei suoi mezzi e che può giocarsi il primo posto in classifica.

L’Asvel come detto è partito davvero bene: i francesi hanno vinto le prime tre partite del girone unico prima di cadere contro il Maccabi, sicuramente ci sono propositi di post season ma bisognerà vedere se la costanza sarà la stessa. In questa imminente sfida è favorita l’Olimpia, che come detto non ha ancora sbagliato un colpo; vedremo però cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Villeurbanne, aspettandone la palla a due possiamo adesso fare una rapida analisi sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Villeurbanne ci accompagna dunque all’interno di una partita che l’Olimpia vuole vincere per volare 5-0, confermandosi così prima in classifica: al momento solo il Barcellona sta tenendo il passo della squadra di Ettore Messina, la stagione di Eurolega è lunga e passerà anche periodi di maggiore difficoltà ma certamente aver vinto le prime quattro partite ha già dato un vantaggio non indifferente, soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico rivolto agli avversari, che sanno ora che Milano è una corazzata che può partire favorita quasi in ogni match.

Dal canto suo l’Asvel Villeurbanne ha una storia in Eurolega non particolarmente brillante, avendo superato il girone soltanto una volta; l’anno scorso ha chiuso con 13 vittorie e 21 sconfitte, come ultimo risultato positivo ha i quarti di Eurocup conquistati nel 2019. Una squadra però che è partita davvero con il vento in poppa, e che dunque potrebbe provare a mettere in difficoltà l’Olimpia Milano; tra poco scopriremo se arriverà per Messina la quinta vittoria in altrettante partite…



