Diretta/ Modena Ascoli (risultato 0-0) streaming video tv: traversa di Manconi! (Serie B, 26 agosto 2023)

DIRETTA MODENA ASCOLI (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Modena ed Ascoli è cominciata da poco più di decina di una minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Bianco a rendersi pericolosi in zona offensiva cogliendo una traversa al 13′ con il tiro provato da Manconi e deviato provvidenzialmente sul legno da Viviano. Ecco le formazioni ufficiali:

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Bonfanti, Manconi. A disp.: Seculin, Ponsi, Duca, Guiebre, Falcinelli, Silvestri, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Strizzolo, Cauz, Abiuso. All.: Bianco. ASCOLI (4-3-2-1) – Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara, Kraja, Masini; Millico, Rodriguez; Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Dionisi, D’Uffizi, Cosimi, Falzerano, Eramo, Manzari, Cozzoli. All.: Viali. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MODENA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA!

Con la diretta di Modena Ascoli stiamo per vivere una partita i cui precedenti sono parecchi, tutti andati in scena in Serie B a cominciare dalla seconda metà degli anni Settanta, per poi sfociare nei primi Novanta e poi ancora con ben 18 gare nel terzo millennio. Il bilancio di queste sfide più recenti ci dice che il Modena ha vinto otto volte, contro le sei affermazioni dell’Ascoli; di conseguenza abbiamo anche 4 pareggi, ma il segno X non si verifica dal novembre 2012 qui allo stadio Braglia. L’ultima vittoria esterna dell’Ascoli è del marzo di quest’anno: il gol decisivo lo aveva segnato Pedro Mendes e per il Modena era stato un durissimo colpo nella corsa verso i playoff.

Per trovare invece l’ultima vittoria che i canarini sono riusciti a condurre in porto al Braglia bisogna tornare all’ottobre 2015, anche se bisogna dire che dopo quella stagione le due squadre non si sono più incrociate per oltre sei anni: sia come sia, nella 8^ giornata di quel campionato di Serie B il Modena aveva vinto 2-1 con due rigori di Andrea Mazzarani, il secondo di questi al 90’ dopo il pareggio di Luigi Giorgi. L’Ascoli aveva giocato in inferiorità numerica dal 63’ per l’espulsione di Michele Canini: come abbiamo visto, anche settimana scorsa i cartellini rossi sono stati determinanti in negativo per la squadra marchigiana. (agg. di Claudio Franceschini)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Ascoli, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Squadre a caccia di certezze per scoprire il ruolo che potranno ricoprire in questo nuovo torneo cadetto: rinviato il primo impegno che il Modena recupererà contro Reggina o Brescia dopo le sentenze del 29 agosto, i Canarini sono fermi alla sconfitta in Coppa Italia in casa del Genoa, un 4-3 però spettacolare che ha regalato segnali incoraggianti alla formazione emiliana.

Per l’Ascoli invece il cammino in campionato è iniziato come peggio non si poteva: non tanto per il 3-0 subito a Cosenza ma soprattutto per le tre espulsioni nel primo tempo di Falasco, Buchel e Forte, con la squadra che ha perso la testa crollando già alla prima curva di questo campionato. Il primo marzo scorso l’Ascoli ha vinto 0-1 l’ultimo precedente di campionato a Modena, ultimo successo dei canarini il 2-1 del 17 ottobre 2015.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Modena Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Cotali, Zaro, Pergreffi, Guibre, Palumbo, Gerli, Battistella, Tremilada, Falcinelli, Strizzolo. Risponderà l’Ascoli allenato da William Viali con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Viviano, Adjapong, Quaranta, Bottegin, Kraja, Caligara, Falzerano, Masina, Rodriguez, Giovane, Millico.

MODENA ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











