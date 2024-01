Video/ Modena Brescia (1-2) gol e highlights: decisiva la rete di Galazzi! (Serie B, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA BRESCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Simone Braglia il Brescia supera in trasferta il Modena per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Bianco si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con uno spunto impreciso di Duca ma gli ospiti allenati dal tecnico Maran rispondono riuscendo a passare in vantaggio subito al 6′ grazie all’autorete messa a segno da Zaro, su tiro-cross di Dickmann. I minuti scorrono sul cronometro e le Rondinelle insistono trovando anche il gol del raddoppio al 30′ per merito di Galazzi, autore di un bel calcio di punizione vincente.

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Corrado al posto del già ammonito Cotali dopo la sostituzione di Duca con Magnino per infortunio avvenuta nel primo tempo tra le file del Modena, i gialloblu ricominciano forte accorciando infatti le distanze al 52′ tramite il calcio di rigore trasformato da Tremolada e concesso per un fallo di mano di Bjarnason, ravvisato su segnalazione del VAR. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi sfiorano addirittura il tris con Tremolada e Bianchi rischiando qualcosa su Battistella al 71′ e con Adorni al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Cotali, Battistella, Strizzolo e Cauz da un lato, Dickmann, Andrenacci, Van de Looi, Huard e Bisoli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno del campionato cadetto permettono al Brescia di salire a quota 28 nella classifica della Seri B agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Modena, rimasti appunto fermi a 28 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA BRESCIA: IL TABELLINO

Modena-Brescia 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 6′ AUTO Zaro(M); 30′ Galazzi(B); 52′ RIG. Tremolada(M).

Assist: 6′ Dickmann(B).

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Battistella, Gerli, Duca; Tremolada; Falcinelli, Strizzolo. A disposizione: Seculin, Ponsi, Corrado, Riccio, Pergreffi, Magnino, Mondele, Bozhanaj, Giovannini, Manconi, Abiuso, Gliozzi. Allenatore: Bianco.

BRESCIA (3-4-2-1) – Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti; Jallow, Bisoli, Bertagnoli, Dickmann; Bjarnason, Galazzi; Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Fares, Papetti, Van de Looi, Paghera, Besaggio, Borrelli, Ferro, Bianchi. Allenatore: Maran.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 24′ Cotali(M); 33′ Dickmann(B); 36′ Battistella(M); 45’+2′ Strizzolo(M); 54′ Cauz(M); 67′ Andrenacci(B); 82′ Van de Looi(B); 86′ Huard(B); 90’+3′ Bisoli(B).

