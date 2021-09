Video/ Modena Entella (1-2) highlights e gol: Lescano regala i tre punti agli ospiti

VIDEO MODENA ENTELLA 1-2: PRIMO TEMPO

L’Entella espugna lo stadio Braglia di Modena. Nella quinta giornata del girone B di Serie C, sono i liguri a conquistare i tre punti vincendo 1-2. Una partita bella, intensa e combattuta come dimostra il video degli highlights. Andiamo a ripercorrere le emozioni di una gara in cui i gialloblu avrebbero meritato qualcosa in più. Gara vivace fin dai primi minuti di gioco, con il Modena che prova a impostare da dietro, ma l’Entella attua un pressing alto che blocca la manovra dei Canarini. E’ proprio grazie alla pressione asfissiante che gli ospiti si portano in vantaggio.

Dopo 2 minuti di gioco, errore di Pergreffi che serve palla a Magrassi. L’attaccante dell’Entella entra in area e con un rasoterra batte il portiere di casa, è 1-0. Per il Modena si mette così in salita, con gli ospiti, che forti del vantaggio, provano ad addormentare la gara giocando in ripartenza. I liguri si difendono bene, e al 30′ sfiorano il raddoppio con la potente conclusione di Dessena, ben parata da Gragno. Nel finale di tempo, i gialloblu vanno vicini al vantaggio. Mosti conclude con il sinistro, ma trova l’ottima risposta di Paroni. La prima frazione di gara si conclude con il risultato di 0-1.

VIDEO MODENA ENTELLA 1-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Modena Entella succede di tutto. I Canarini partono subito forte, giocando in velocità e provando a chiudere nella propria metà campo i liguri. Al 50′ però, i gialloblu restano in 10 uomini. Ciofani (già ammonito), colpisce la palla in area di rigore con la mano. L’arbitro fischia il penalty e ammonisce per la seconda volta il difensore, che viene quindi espulso. Sul dischetto si presenta Lescano. La sua conclusione viene intercettata da Gagno, che respinge. L’Entella fallisce il match point, e il Modena si galvanizza. Sul capovolgimento di fronte, Gerli va via centralmente, entra in area di rigore e serve Minesso. Il calciatore gialloblu non può sbagliare e realizza il gol del pareggio, è 1-1.

La parità ristabilita carica i padroni di casa che vogliono addirittura vincerla. Ogunseye, tutto solo in area si fa ipnotizzare da Paroni al 76′. I Canarini continuano a spingere, ma al 79′ tornano in svantaggio. Fallo di Maggioni su Merkaj, e altro calcio di rigore per l’Entella. Alla battuta va nuovamente Lescano. Questa volta, Gragno intuisce ma non la prende, e i liguri tornano in vantaggio. Il gol subito e l’inferiorità numerica, spengono l’entusiasmo dei gialloblu, che nel finale hanno l’opportunità di pareggiarla, ma non centrano il bersaglio. Prima sconfitta in campionato per il Modena, che nonostante l’inferiorità numerica ha giocato un’ottima gara. Tre punti importanti per l’Entella, che va a 9 punti e si porta nelle zone alte di classifica.

VIDEO MODENA ENTELLA 1-2: IL TABELLINO

RETI: 2′ Magrassi (E), 52′ Minesso (M), 81′ Lescano (E).

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi; Di Paola, Gerli, Scarsella; Mosti; Marotta, Minesso. A disp. Narciso, Falavigna, Maggioni, Ponsi, Renzetti, Armellino, Duca, Tremolada, Rabiu, Bonfanti, Giovannini, Ogunseye. All. Attilio Tesser.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. A disp. Borra, Di Cosmo, Alesso, Barlocco, Lipani, Morosini, Rada, Macca, Capello, Merkaj, Meazzi. All. Gennaro Volpe.

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna (assistenti: Pietro Lattanzi di Milano, Khaled Bahri di Sassari). Quarto ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia.

ESPULSO: 50′ Ciofani (M).

