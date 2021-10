Video/ Modena Lucchese (2-1) gol e highlights: Marotta firma la rimonta (Serie C)

VIDEO MODENA LUCCHESE 2-1: PRIMO TEMPO

Termina 2-1 la partita tra Modena e Lucchese. Nella gara valevole per la settima giornata del girone B di Serie C 2021-2022, a portare a casa i tre punti sono i canarini. La formazione emiliana centra il secondo successo consecutivo, in una partita tiratissima, che vedeva i padroni di casa in dieci uomini e in svantaggio nel risultato come dimostra il video degli highlights. A decidere l’incontro ci ha pensato Marotta nei minuti finali. Andiamo quindi a rivivere le azioni salienti del match.

Diretta/ Modena Lucchese (risultato finale 2-1): Marotta la ribalta nel finale!

Primo tempo che vede il Modena approcciare meglio alla partita e a rendersi pericoloso in più occasioni. In particolare al 3′ con Gerli e al 14′ con il tiro-cross di Tremolada. Al 24′ sono ancora i canarini a sfiorare il vantaggio, ma la traversa nega la gioia del gol a Bonfanti. A sorpresa però, la Lucchese si porta in vantaggio al 29′. Fedato conquista un calcio di rigore e lo trasforma, siglando il gol dell’1-0. Nonostante un buon primo tempo, il Modena si trova sotto di una rete.

Diretta/ Cesena Modena (risultato 1-2) streaming video tv: decide Bonfanti!

VIDEO MODENA LUCCHESE 2-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è la Lucchese a partire meglio, e al 48′ sfiorano il secondo gol con Visconti. Il suo tiro dalla distanza viene però controllato da Gragno. Passano pochi minuti e gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi. Fedato scappa via sulla destra e tira in diagonale. La sfera attraversa lo specchio della porta e si spegne di poco a lato. La Lucchese sembra in controllo e amministra il vantaggio, cercando di chiudere la partita.

Al 75′ si mette malissimo per il Modena. Silvestri ferma fallosamente Semprini e viene ammonito per la seconda volta. Padroni di casa in dieci uomini e sotto di un gol. La Lucchese forse si rilassa e i canarini all’88’ riescono a pareggiarla. Fallo di Baldan su Marotta, calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso attaccante che realizza il gol del pareggio. La parità galvanizza i padroni di casa che provano addirittura a vincerla. Al 95′ ci riescono. Marotta trova la deviazione vincente che ribalta clamorosamente il risultato. Termina 2-1, con una vittoria che sembrava ormai impossibile.

Diretta/ Lucchese Teramo (risultato finale 2-2): Cuccurullo blocca i tosacani

VIDEO MODENA LUCCHESE 2-1: IL TABELLINO

Reti: 29′ rig. Fedato (L), 89′ rig. Marotta (M), 95′ Marotta (M).

Modena (4-3-1-2):Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli (46′ Di Paola), Duca (46′ Scarsella); Tremolada (59′ Giovannini); Minesso (36′ Marotta), Bonfanti (80′ Mosti). A disposizione: Narciso, Maggioni, Baroni, Ciofani, Ponsi, Scarsella, Di Paola, Rabiu, Mosti, Giovannini, Marotta. All. Tesser.

Lucchese (4-3-3):Coletta; Bellich, Corsinelli, Baldan, Nannini; Visconti (66′ Nanni), Shaka, Frigerio; Belloni (62′ Gibilterra), Semprini (91′ Babbi), Fedato (66′ Brandi). A disposizione: Cucchietti, Papini, Bensaja, Bachini, Gibilterra, Babbi, Dumbravanu, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi; All. Pagliuca.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MODENA LUCCHESE (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA