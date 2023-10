Video/ Modena Ternana (2-1) gol e highlights: Palumbo e Falcinelli piegano le fere (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA TERNANA: SINTESI

Il Modena batte la Ternana grazie a Palumbo e Falcinelli, nel finale accorcia Dionisi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Duca la sblocca subito ma viene segnalato un tocco di mano. Diakitè mette un bel cross, Favilli non ci arriva. Cauz si ferma dopo un contrasto, deve lasciare il campo. Al suo posto entra Ponsi. Palumbo! La sblocca il Modena! Bellissimo tiro di collo esterno che non lascia scampo a Iannarilli. Strizzolo calcia da posizione decentrata, palla deviata in angolo. Palumbo lancia Strizzolo che di testa sfiora il gol! Favasuli per Favilli, il direttore di gara fischia fuorigioco. Strizzolo parte in contropiede, da solo contro Iannarilli non trova la giocata giusta. Termina la prima frazione di gara.

Falcinelli aggancia e calcia, palla fuori. Falcinelli! Raddoppia il Modena! Magnino calcia con Iannarilli che respinge male, Falcinelli non sbaglia da pochi passi. Lucchesi di testa da due passi la mette alta! Manconi supera Sorensen e tira, nell’occasione bravo Iannarilli che non si fa sorprendere. Raimondo da due passi, salva Seculin! Ancora Ternana con Raimondo, rovesciata facile preda di Seculin. Oukhadda prova a chiuderla, tiro alto. Dionisi aggancia in area e calcia, la Ternana sigla ad un minuto dalla fine! Termina il match.

MODENA TERNANA, IL TABELLINO

Modena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cauz (15′ pt Ponsi); Magnino, Gerli (K), Palumbo (22′ st Pergreffi); Tremolada (22′ st Bozhanaj), Duca (8′ st Manconi); Strizzolo (8′ st Falcinelli). A disp.: Vandelli, Guiebre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cotali, Abiuso. All.: Paolo Bianco

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Lucchesi (28′ st Distefano); Diakité (14′ st Casasola), Luperini, Pyyhtiä, Favasuli (14′ st Raimondo), Celli (14′ st Corrado); Falletti (K), Favilli (32′ st Dionisi). A disp.: Vitali, Brazão, De Boer, Viviani, Garau, Travaglini, Mărginean. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Giovanni Braccini di Conegliano, Emanuele Prenna di Molfetta

IV Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

VAR: Paolo Valeri di Roma 2 (AVAR: Daniele Rutella di Enna)

Marcatori: 17′ pt Palumbo (M.), 11′ st Falcinelli (M.), 49′ st Dionisi (T.)

Ammoniti: Luperini, Diakité (T.); Ponsi, Falcinelli (M.)

