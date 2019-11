Video/ Monopoli Bisceglie (2-1): highlights e gol. Fella e Carriero!

Nell’anticipo della 15^ giornata di Serie C i Gabbiani vincono contro i nerazzurri stellati col risultato di 2-1. Come si vede nel video di Monopoli Bisceglie, abbiamo ieri assistito a un primo tempo molto vivace allo stadio Veneziani, complica anche l’espulsione al 9′ di Gatto, che si lascia andare al nervosismo con Rota dopo un contrasto, rifilando una testata all’avversario che gli costa il rosso diretto. Il Monopoli prova ovviamente ad approfittare della situazione, andando vicino al gol al 23′ con un colpo di testa di De Franco. Il vantaggio dei Gabbiani si materializza al 33′ con Fella che si avventa su un pallone crossato teso da Hadziosmanovic. Gol importante, ma il Bisceglie non demorde: Scienza deve sostituire per infortunio Giorno con Area, e al 37′ il Bisceglie pareggia con l’uruguaiano Montero, bravo a sfruttare una mischia in area. Ma al 43′ il Monopoli passa di nuovo in vantaggio grazie a un bel diagonale di Carriero, che batte il portiere avversario anche grazie a una deviazione.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci si aspetterebbe un Bisceglie fiaccato dall’inferioirtà numerica, è invece il Monopoli a faticare maggiormente, con Pochesci che ridisegna molto bene i suoi con un 4-3-2 che riduce di molto gli spazi a disposizione dei Gabbiani. Nei minuti finali non arrivano comunque sussulti particolari e il Monopoli si prende una vittoria per 2-1 che vale il momentaneo secondo posto in classifica nel girone C di Serie C, in attesa delle partite della domenica. Dall’altra parte il Bisceglie resta nei bassifondi della graduatoria, ma la prova d’orgoglio messa in mostra dai nerazzurri fa sicuramente ben sperare i tifosi per il futuro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONOPOLI BISCEGLIE, HIGHLIGHTS E GOL



