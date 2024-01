Video/ Monopoli Casertana (1-2) gol e highlights: Curcio regala la vittoria ai campani (6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI CASERTANA (1-2): LA PARTITA

La Casertana vince in casa del Monopoli in un match che si è acceso nella ripresa. Con questa vittoria i campani si portano a quattro punti dalla capolista Juve Stabia mentre il Monopoli resta nelle zone basse della graduatoria. Nella prima frazione di gara l’unica azione degna di nota è quella creata da Calapai che la mette in mezzo per Tavernelli che ci va di testa, salva tutto Perina. Falchetti che continuano a spingere senza però trovare lo spunto vincente.

Ad inizio ripresa le due squadre scendono in campo con un atteggiamento diverso ed arrivano i gol. Cross di Casoli che sorprende Perina, Casertana avanti. Dopo appena tre minuti di gara la riprende Cristallo. Borello la mette sul secondo palo da punizione, Cristallo di testa sigla. Ancora Monopoli pericoloso, Starita per De Paoli che da due passi prende il palo. La dura legge del calcio, gol mangiato gol subito, premia la Casertana. Dopo una bella azione della Casertana la sfera arriva a Curcio che trova la rete della vittoria. Il prossimo turno vedrà il Monopoli in trasferta contro il Monterosi, mentre la Casertana giocherà in casa contro il Messina.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI CASERTANA (1-2): IL TABELLINO

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, Barlocco (73’ Dibenedetto); De Risio (56’ Iaccarino), Vassallo (85’ Riccardi); Cristallo, D’Agostino (56’ Borello), Starita; Spalluto (73’ De Paoli). A disp.: Alloj, Botis, Cargnelutti, Bizzotto, Simone, Hamlili, Mazzotta, De Palo. All.: Taurino

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano (59’ Casoli); Taurino (59’ Carretta), Tavernelli, Curcio (85’ Bacchetti). A disp.: Marfella, Ploskonos, Matese, Paglino, Turchetta, Montalto, Cadili. All.: Cangelosi

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Marcatori: 64’ Casoli (C), 67’ Cristallo (M)

Ammoniti: Vassallo, Dibenedetto (M), Curcio (C)

