Video/ Monopoli Fidelis Andria (2-1) gol e highlights: decide Borrelli (Serie C)

VIDEO MONOPOLI FIDELIS ANDRIA (2-1): VITTORIA IN EXTREMIS

Tra Monopoli e Fidelis Andria termina 2 a 1. Dopo il gol trovato al 19′ da Piccinni, bravo ad inserirsi su un cross di Viteritti, gli ospiti non si abbattono e al 42′ mettono in rete la palla del momentaneo pareggio. Dopo un bello schema su corner, Benvenga è bravo a staccare e ad insaccare la sfera per un gol che vale il pari. Qualche rammarico per il Monopoli, che aveva avuto l’occasione di raddoppiare con Arena giusto un minuto prima, con il difensore bravo a liberarsi ma non ad inquadrare lo specchio della porta di testa. Il primo tempo termina dunque 1 a 1.

VIDEO MONOPOLI FIDELIS ANDRIA: LA DECIDE BORRELLI

Dopo un secondo tempo alla ricerca del gol del 2 a 1, sul finale della sfida tra Monopoli e Fidelis Andria arriva la rete! Vandelli è bravo a salvare due volte su Starita, vicinissimo al gol, ma niente ha potuto all’89’, quando arriva il vantaggio firmato da Borrelli. La rete arriva su un lancio dalle retrovie: il giocatore dei padroni di casa incrocia in diagonale con un sinistro che sta volta è davvero imprendibile per Vandelli, che non può più difendere il pareggio. Termina dunque 2 a 1 con un gol allo scadere di Borrelli.

MONOPOLI FIDELIS ANDRIA: IL TABELLINO

MONOPOLI-FIDELIS ANDRIA 2-1

MARCATORI: 19’ Piccinni (M), 42′ Benvenga, 89’ Borrelli (M)

MONOPOLI (3-5-2): Guido; Arena (1’st Novella), Pambianchi, Mercadante; Viteritti, Piccinni (75’ Morrone), Bussaglia (75’ Langella), Vassallo, Guiebre; Starita (89’ Nina), Grandolfo 861’ Borrelli). All. Colombo. A disp. Loria, Iurino; Basile, Rossi, D’Agostino, Romano, Hamlili.

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Vandelli; Ciotti, De Marino, Legittimo, Benvenga (89’ Graziano); Bortoletti (57’ Ortisi), Bolognese; Gaeta, Sorrentino, Tulli (89’ Calamita); Di Piazza (74’ Risolo). All. Di Leo. A dis. Saracco; Donini, Carullo, Bubas, Casoli, Massaro, Cirillo, Alcibiade.

