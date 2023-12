DIRETTA/ Monopoli Giugliano video streaming tv: sarà il terzo incrocio tra le squadre (4 dicembre 2023)

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO: I TESTA A TESTA

Ad accompagnare la diretta di Monopoli Giugliano abbiamo solamente due testa a testa da analizzare, ovvero quelli dell’anno scorso. All’andata, gara valevole per la 14esima giornata, i gialloblu vinsero 2-1 con la doppietta di Felippe Martello con un gol per tempo. A nulla è valso il 2-1 di Pinto. Al ritorno il Giugliano riuscì a fare ancora meglio ottenendo i tre punti in trasferta col punteggio di 3-1: Sorrentino e Salvemini due volte piegano i pugliesi, in rete con con Starita.

Il Monopoli recentemente ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque, successi conquistati in casa del Brindisi, in trasferta con la Turris e nel match interno col Benevento. Pareggio invece con l’Audace Cerignola mentre il 2-0 del Sorrento è stata l’unica sconfitta dell’ultimo mese. Anche il Giugliano è reduce da una sconfitta, 1-0 con il Catania, dopo aver vinto con l’Avellino e pareggiato a Benevento. Precedentemente era arrivato il ko col Latina e il successo con Brindisi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

MONOPOLI GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monopoli Giugliano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Giugliano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONOPOLI GIUGLIANO: TRA PLAYOFF E PLAYOUT!

Monopoli Giugliano, in diretta lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto a metà classifica tra due squadre piazzate esattamente a metà strada tra playoff e playout.

Il Monopoli occupa il tredicesimo posto con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. I biancoverdi arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 contro il Sorrento. Il Giugliano, invece, è dodicesimo a quota 19 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I campani nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dal Catania di Lucarelli.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI GIUGLIANO

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Monopoli Giugliano. Partiamo dai padroni di casa, schierati con l’ormai collaudato 4-2-3-1: Perina, Viteritti, Fazio, Fornasier, Ferrini, Vassallo, Iaccarino, Borrello, Starita, D’Agostino, Spalluto. Passiamo adesso alla compagine campana, il modulo è il 4-3-3: Russo, Menna, Berman, Caldore, Yabre, Giorgione, Vogiatzis, De Rosa, Ciuferri, Salvemini, Oviszach.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Giugliano sorridono ai padroni di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Monopoli è a 1,82, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Giugliano è a 3,95. L’Under 2,5 è a 1,57, con l’Over 2,5 a 2,15. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,92 e 1,72.











