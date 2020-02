Video/ Monopoli Sicula Leonzio (0-1): highlights e gol, inatteso ko per i pugliesi

Clamoroso colpaccio nella 27^ giornata di Serie C per la Sicula Leonzio che passa di misura allo stadio Veneziani, contro un Monopoli che veleggia quest’anni nell’alta classifica ma che è stato costretto stavolta a lasciare 3 punti d’oro per la salvezza ai siciliani. Come si vede nel video di Monopoli Sicula leonzio, che non fosse giornata per il club biancoverde, lo si era capito già nel primo tempo, con i pugliesi davvero poco incisivi in attacco a capaci solo di far girare in maniera sterile palla ai 16 metri, di fatto le occasioni da gol arrivano col contagocce e solo una punizione di Giorno fa sperare la formazione di casa, ma la trasformazione è da dimenticare.

IL SECONDO TEMPO

Troppo poco e la Sicula Leonzio intanto difende ordinatamente: per forza di cose la squadra di Scienza nella ripresa prova ad aumentare i ritmi, ma non si moltiplicano le occasioni da gol, anzi la Sicula Leonzio inizia lentamente a mettere la testa fuori dal guscio. E al 25′, a sorpresa, arriva il gol partita: incursione di Parisi sulla fascia destra, cross che trova il perfetto inserimento di Facundo Lescano che, con uno spettacolare colpo di testa in tuffo, realizza lo 0-1 non lasciando scampo al portiere di casa, Antonino. Classico gol dell’ex con Lescano che non esulta per rispetto dei tifosi del Monopoli ma non cambia la sostanza, finale di partita teso con ammonizioni per Adamonis, Rota, Arena e Fella ma la Sicula Leonzio porta a casa tre punti pesantissimi nella lotta per restare in Serie C, mentre per il Monopoli si tratta della classica battuta d’arresto a sorpresa.

