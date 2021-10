Video/ Monterosi Paganese (1-0) gol e highlights: Costantino decide la gara (Serie C)

VIDEO MONTEROSI PAGANESE 1-0: LA GARA

Termina con il risultato di 1-0 Moterosi Paganese. Nella gara valevole per la 9^ giornata del girone C di Serie C, sono i laziali a portare i tre punti a casa, frutto di un’ottima prestazione come dimostra il video degli highlights. Per il Monterosi continua il periodo magico, questa è infatti la terza vittoria consecutiva. La Paganese non riesce ad interrompere la striscia di sconfitte, che si allunga così a tre. Andiamo a rivivere le fasi più importanti del match.

Il primo tempo è quasi un monologo del Monterosi. Al 4′ la prima occasione della partita: Polidori viene fermato da un ottimo intervento di Baiocco. Passano pochi minuti e si accende Costantino. All’11’ colpisce l’esterno della rete da buona posizione. La Paganese prova una timida reazione con Firenze, ma con poca fortuna. Al 39′ il Monterosi la sblocca. Costantino scappa sul filo del fuorigioco e ben servito da Polidori supera Baiocco, è 1-0. Negli ultimi minuti ci provano ancora Polidori e Costantino, ma non trovano il gol. Nel secondo tempo è ancora il Monterosi a comandare la partita. Al 71′ Costantino sfiora la doppietta personale, ma Baiocco gli nega la gioia bloccando la palla sulla linea. Nel finale, i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio e conquistano la vittoria. Monterosi Paganese termina 1-0.

VIDEO MONTEROSI PAGANESE 1-0: LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine di Moterosi Paganese, conclusa con il risultato di 1-0, l’allenatore dei padroni di casa David D’Antoni ha analizzato la prestazione della sua squadra. Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Monterosi ha dichiarato: “Abbiamo approcciato bene alla gara, soprattutto nel primo tempo. L’unica pecca è stata non aver chiuso con un punteggio più ampio per noi, che ci ha costretto a tenere la gara in bilico fino alla fine. I ragazzi hanno fatto una grande gara, prosegue il nostro percorso di crescita”.

Umore opposto per l’allenatore della Paganese, Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole dopo la sconfitta: “Siamo in un momento difficile. Dobbiamo lavorare e stringerci tutti per superare questo periodo. Oggi volevamo fare una partita diversa, ma abbiamo concesso delle situazioni che hanno facilitato la squadra avversaria. Non dobbiamo aggrapparci agli assenti. Bisogna crescere tramite il lavoro, dobbiamo continuare a crederci”.

VIDEO MONTEROSI PAGANESE 1-0: IL TABELLINO

RETI: 39′ Costantino (M).

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto (56’ Alia); Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (81’ Parlati), Cancellieri(81’ Polito); Polidori, Costantino (89’ Caon). All. David D’Antoni.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta (57’ Sbampato); Zanini, Volpicelli (17’ Sussi), Tissone, Firenze, Manarelli (77’ Viti); Castaldo, Guadagni (77’ Vitiello). All. Gianluca Grassadonia.

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONTEROSI PAGANESE



