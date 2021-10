Diretta Monterosi Paganese/ Streaming video tv: ospiti per il riscatto (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Moterosi Tuscia Paganese, che sarà diretta dall’arbitro Nicolò Marini di Trieste, è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:30 presso lo stadio Marcello Martoni. La gara sarà valevole per la 9^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. I padroni di casa si apprestano ad affrontare la gara in un momento piuttosto positivo. Il Monterosi infatti è reduce da due vittorie consecutive, le quali hanno proiettato la formazione allenata da David D’Antoni nella parte centrale della classifica con 10 punti. Nell’ultimo match disputato, hanno conquistato una brillante vittoria per 1-3 sul campo del Messina.

Discorso opposto per la Paganese che sta vivendo un momento poco felice, in particolar modo dopo le ultime due gare di campionato in cui ha perso. Una prima parte di stagione fatta di alti e bassi, in cui i campani erano partiti con il freno a mano tirato, ma si erano ripresi dalla terza giornata, dando il via alla serie che li ha visti conquistare 10 punti in quattro gare. Dopo il KO subito in casa nell’ultima giornata, dove il Catanzaro si è imposto con il risultato di 0-2, la Paganese è quindi alla ricerca del riscatto. Quella di domenica sarà la prima volta che Monterosi e Paganese si incontreranno, non risultano infatti precedenti.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Paganese non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter vivere le emozioni della partita di Serie C, come di consueto l’appuntamento è sul portale Eleven Sport. La piattaforma digitale che fornisce tutte le gare in diretta streaming video della terza serie italiana. Per poter accedere ai suoi contenuti è necessario disporre di una connessione a internet ed essere abbonati al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONTEROSI TUSCIA PAGANESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare Monterosi Tuscia Paganese. Il tecnico D’Antoni dovrebbe optare per un classico 3-5-2, confermando gran parte degli uomini che hanno portato i laziali alla vittoria di Messina. Tra i pali ci sarà Borghetto, con il terzetto difensivo composto da Piroli, Mbende, Rocchi. A centrocampo probabile ritorno di Polito dopo aver scontato la squalifica, con Verde in panchina. Gli altri quattro posti dovrebbero essere occupati da Adamo, Franchini, Di Paolantonio e Cancellieri. In attacco spazio alla coppia Polidori-Costantino.

Possibile ritorno al 3-5-2 per Gianluca Grassadonia, dopo le recenti sconfitte della sua Paganese. Baiocco difenderà la porta campana, con la difesa composta da Sbampato, Schiavino e Murolo. A comporre la linea di centrocampo: Sussi, Volpicelli, Tissone, Firenze e Schiavino. In attacco Castaldo sarà affiancato da uno tra Guadagni e Gravino.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Monterosi Tuscia Paganese di Serie C fornite dall’agenzia Snai. Considerato lo stato di forma, il pronostico sembra essere favorevole ai padroni di casa, la vittoria del Monterosi Tuscia, abbinata al segno 1 è quotata 2,15. Non sarebbe da escludere un pareggio, infatti la quota del segno X è 3,10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai, sarebbe poco probabile la vittoria della Paganese, con il segno 2 quotato 3,45.

