Video/ Monterosi Tuscia Juve Stabia (1-3) gol e highlights: Leone risolve la gara (Serie C, 3 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA: LA SINTESI

Allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo la Juve Stabia supera in trasferta il Monterosi Tuscia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Romondini a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 6′ con Fantacci, il cui tiro è finito sull’esterno della rete, ed al 19′ con Crescenzi, impegnando l’estremo difensore avversario Thiam. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Pagliuca replicano al 28′ tramite uno spunto provato da Bentivegna, impreciso da posizione favorevole.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Juve Stabia (risultato finale 1-3): decide Leone! (Serie C, 3 settembre 2023)

Nel secondo tempo i gialloblu suonano la carica riuscendo a passare in vantaggio immediatamente al 48′ grazie alla rete messa a segno da Candellone. Tuttavia, i biancorossi non rimangono a guardare e rispondono trovando il gol del pareggio già al 56′ per merito di Silipo. Nell’ultima parte dell’incontro le Vespe tornano avanti con il gol siglato da Leone al 68′ ed allungano ulteriormente il distacco al 73′ attraverso la rete firmata da Baldi.

DIRETTA/ Cesena Juve Stabia U15 (risultato finale 1-0): titolo Nazionale ai romagnoli! (19 giugno 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Di Reda, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Mignanelli, Baldi e Thiam tra gli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo primo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 3 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monterosi Tuscia non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA JUVE STABIA: IL TABELLINO

Monterosi Tuscia-Juve Stabia 1 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ Candellone(J); 56′ Silipo(M); 58′ Leone(J); 73′ Baldi(J);

Video/ Audace Cerignola Juve Stabia (3-0) gol e highlights: Capomaggio e Tascone!

MONTEROSI TUSCIA (3-4-3) – Mastrantonio, Sini, Cinaglia, Piroli; Verde, Altobelli, Parlati, Crescenzi; Palazzino, Costantino, Fantacci. A disposizione: Rigon, Di Renzo, Di Paolantonio, Di Francesco, Frediani, Ekuban, Giordani, Bittante, Perrotta, Conti, Tolomello, Ferreri, Silipo. All.: Romondini.

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Candellone, Bentivegna. A disposizione: Signorini, Esposito, Boccia, La Rosa, Maselli, Romeo, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Picardi, Marranzino, Vimercati, Piovanello. All.: Pagliuca.

Arbitro: Antonio Di Reda (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 40′ Mignanelli(J); 73′ Baldi(J); 81′ Thiam(J).