Video/ Monterosi Tuscia Latina (2-2) gol e highlights: pontini ok nel finale (Serie C girone C 18 settembre)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA LATINA: PIOGGIA DI RETI!

Beffa finale per il Monterosi Tuscia nel posticipo della terza giornata del girone C di Serie C. La squadra viterbese scende in campo in casa – allo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo – contro il Latina, nel derby laziale. Partono bene i nerazzurri pontini: al 7′ ci prova subito Di Livio, con la palla che finisce fuori non di molto. Al 10′ ancora la formazione allenata da mister Di Donato ad attaccare, con Riccardi che a tu per tu con il portiere sbaglia la conclusione. Passano, però, appena altri quattro minuti e la rete arriva, proprio grazie ad uno scambio tra Riccardi e Di Livio, con la palla che arriva a Mastroianni, bravo a metterla in rete. Al 23′ si fa vedere finalmente la formazione di mister Romondini: Ekuban viene prima pescato solo in area ma poi colpisce con la spalla, mandando fuori.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA LATINA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, dopo appena cinque minuti il Monterosi Tuscia sigla il gol del pareggio: errore grossolano di Cardinali e Frediani dal limite è preciso e la mette dentro. Appena sei minuti dopo, arriva anche il raddoppio biancorosso: Ekuban supera Cortinovis in area e calcia, Cardinali, non perfetto neppure questa volta, lascia la palla a disposizione di Silipo che sulla ribattuta la mette in rete per il sorpasso. Poi c’è solo il Latina, desideroso di ristabilire la parità: al 73′ Mastrantonio salva il Monterosi sul tiro di Biagi e poi su quello di Fabrizi, non preciso nell’occasione. Al 90′ è ancora il portiere dei viterbesi a fare miracoli, questa volta su Cortinovis. Ma qualche minuto dopo non riescead evitare il gol che vale il pareggio con Crecco che in area pesca bene Jallow, l’ex Viterbese di testa la mette dentro liberandosi della marcatura.

VIDEO GOL MONTEROSI TUSCIA LATINA: IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio, Piroli (dal 23′ st Di Renzo), Tartaglia (dal 38′ st Giordani), Sini, Crescenzi, Di Paolantonio, Silipo (dal 30′ st Di Francesco), Fantacci (dal 22′ st Verde), Frediani, Palazzino (dal 31′ st Cinaglia), Ekuban. A disposizione: Altobelli, Bittante, Conti, Costantino, Ferreri, Parlati, Perrotta, Rigon, Tolomello. All. Romondini

LATINA: Cardinali, De Santis, Rocchi, Cortinovis, Ercolano (dal 1′ st Paganini), Di Livio, Biagi (dal 32′ st Jallow), Riccardi, Del Sole (dal 21′ st Crecco), Fella, Mastroianni (dal 20′ st Fabrizi). A disposizione: Bertini, Di Renzo, Gallo, Perseu, Polletta, Serbouti, Vona. All. Di Donato

RETI: 14′ pt Mastroianni F. (Latina), 5′ st Frediani M. (Monterosi Tuscia) , 11′ st Silipo A. (Monterosi Tuscia), 47′ st Jallow.

