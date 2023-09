Diretta/ Monterosi Tuscia Latina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (18 settembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI LATINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La terza giornata di Serie C presenta ancora una volta l’ennesimo derby, questa volta nella regione del Lazio. La diretta di Monterosi Latina comincia: sfida che non è più inedita dal 2017 e che ha sempre regalato emozioni, spettacolo e gol a tutti i tifosi presenti. Padroni di casa che si affacciano al match presentando la peggiore difesa dell’intero girone di campionato. Sono 5, infatti, i gol subiti dal Monterosi. Ben tre sono stati realizzati dalla Juve Stabia, due dal Monopoli. La fase difensiva dei laziali ha altamente limitato i punti conquistati dal club.

In due partite la formazione biancorossa ha ottenuto soltanto un punto, in rimonta contro il Monopoli. Poco distanziati dal punto di vista geografico, il Latina invece ha iniziato con un cammino decisamente opposto. Le due vittorie contro Potenza e Avellino certificano l’ottimo andamento della formazione neroazzurra che si porta al terzo posto a pari punti con Juve Stabia e Turris. Da segnalare l’ottimo avvio da parte di Fabrizi, attaccante che lo scorso anno ha realizzato 9 gol e che in questa annata ne ha già trovati due, in entrambi i casi da all’ottantaseiesimo in poi. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Latina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Latina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONTEROSI TUSCIA LATINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Monterosi Tuscia Latina ci consegna un derby laziale che ha parecchi precedenti, anche recenti: ci sono sei sfide in Serie D e poi anche quattro in Serie C, dove le due squadre si sono ritrovate nelle ultime due stagioni. Il Monterosi ha vinto in quattro occasioni, sono quattro anche le affermazioni del Latina; tutte le volte in cui la squadra oggi in casa ha vinto lo ha fatto senza subire gol, ai pontini invece è capitato in tre delle quattro occasioni. L’anno scorso qui è finita 0-0, l’ultima vittoria interna del Monterosi è un 2-0 del maggio 2021, in Serie D, con i gol realizzati da Danilo Piroli e Mousa Balla Sowe.

Il Latina invece ha festeggiato la vittoria esterna più recente nell’aprile dell’anno seguente: a quel punto stavamo già parlando di girone C di Serie C, il gol decisivo era arrivato proprio in chiusura di primo tempo e lo aveva realizzato Lorenzo Rosseti. Questa sera la diretta di Monterosi Latina torna a farci compagnia con i nerazzurri che vanno a caccia del terzo successo in altrettante giornate nell’inizio del campionato di Serie C, vedremo allora come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Monterosi Tuscia Latina, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi Tuscia ha iniziato la stagione con una sconfitta in casa contro la Juve Stabia, ma è riuscito a recuperare terreno ottenendo un promettente pareggio 2-2 contro il Monopoli, nonostante fosse stato inizialmente in svantaggio di due gol.

Attualmente, il Latina è in testa alla classifica del girone C a punteggio pieno con due vittorie in altrettanti impegni. I nerazzurri hanno avuto un buon inizio di stagione, vincendo 2-0 contro l’Avellino e, nell’ultima partita, hanno superato un ostico Potenza nel finale. L’ultima partita disputata in campionato tra Monterosi Tuscia e Latina in casa della formazione etrusca, giocata il 4 marzo 2023 nello scorso campionato, è finita in parità con un risultato di 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Latina, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Fabrizio Romondini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Piroli, Tartaglia, Sini, Crescenzi; Di Paolantonio, Altobelli, Silipo, Parlati, Palazzino; Costantino. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali; Marino, Rocchi, Cortinovis; Del Sole, Riccardi, Cittadino, Di Livio, Ercolano; Mastroianni, Fella.

MONTEROSI TUSCIA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











