Video/ Monterosi Tuscia Turris (1-3) gol e highlights: tris dei campani (Serie C)

VIDEO MONTEROSI TUSCIA TURRIS 1-3: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-3 Monterosi Tuscia Turris. Nella gara valevole per la 13^ giornata di andata del girone C di Serie C, a portare a casa i tre punti è la squadra campana, la quale con una brillante prestazione supera il Monterosi, come possiamo vedere dal video degli highlights. La Turris da quindi seguito al successo conseguito nella scorsa giornata contro la Juve Stabia, e approfitta del passo falso del Bari, tornando in corsa per la promozione diretta. Per il Monterosi non esce dal momento difficile che sta vivendo: si tratta infatti della quarta sconfitta consecutiva. Andiamo a rivivere le azioni salienti della partita.

Diretta/ Monterosi Turris (risultato finale 1-3): il gol di Caon arriva troppo tardi

Nelle prime battute di gara, è la Turris a fare la partita. Il primo squillo però è del Monterosi al 5′ minuto. Traversone di Verde per Di Paolantonio, schiacciata di testa e palla che termina di poco a lato. Al 14′ risponde la Turris. Punizione calciata verso il centro da Bordo, Santaniello si coordina e conclude in rovesciata, Marcianò la devia in angolo. Al 19′ i campani la sbloccano. Perina lancia per Santaniello, colpo di testa morbido che supera Marcianò, è 0-1. Il Monterosi con grinta prova a reagire alla rete subita, ci prova Polidori al 21′, con Perina che fa buona guardia. Al 45′ i padroni di casa hanno l’opportunità di pareggiare. Fallo di Perina su Polidori, per il direttore di gara è calcio di rigore. Alla battuta va lo stesso Polidori che trova la respinta di Perina, il quale nega il gol del pareggio. Si conclude la prima frazione, 0-1 in favore della Turris.

Diretta/ Turris Juve Stabia (risultato finale 2-1) video tv: decidono gol di Giannone

VIDEO MONTEROSI TUSCIA TURRIS 1-3: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la Turris si spinge in avanti fin dai primi minuti, con l’obiettivo di chiudere l’incontro, dopo il pericolo corso nella fase finale dei primi 45 minuti. Al 48′, Giannone va via in azione personale e appoggia per Sartore, il suo tiro trova la grande risposta di Marcianò. Al 53′ rigore per la Turris. Mbende commette fallo su Leonetti, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Giannone che non sbaglia, è 0-2. Il secondo gol spegne le speranze del Monterosi, che rischia di subire la terza rete al 68′. Leonetti prova la schiacciata di testa, ma Marcianò sbarra nuovamente la strada alla formazione ospite.

DIRETTA/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato finale 2-0): gol di Grandolfo e Starita

Il terzo gol arriva pochi minuti dopo, più precisamente al 72′. Contropiede fulmineo guidato da Giannone, servizio per Bordo che pennella al centro per Leonetti, conclusione e rete dello 0-3. Con orgoglio il Monterosi prova ad accorciare le distanze e all’82’ ci riesce. Di Paolantonio pesca Caon con un cross sul secondo palo. L’attaccante di casa deve solo spingerla in rete e non sbaglia, è 1-3. Al 91′ il Monterosi resta anche in dieci uomini: secondo giallo per Mbende e cartellino rosso. La partita si chiude con il risultato di 1-3, la Turris vince in casa del Monterosi.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA TURRIS 1-3: IL TABELLINO

RETI: 19’ Santaniello (T), 53′ rig. Giannone (T), 72′ Leonetti (T), 82′ Caon (M).

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia (74′ Polito); Verde, Franchini, Buono (53′ Caon), Di Paolantonio, Cancellieri; Buglio (83′ Sdaigui), Polidori. A disp. Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile. All. D’Antoni.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone (92′ D’Oriano), Loreto (92′ Varutti); Giannone (72′ Pavone), Santaniello (46′ Leonetti), Sartore (57′ Di Nunzio). A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio. All. Caneo.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONTEROSI TURRIS



© RIPRODUZIONE RISERVATA