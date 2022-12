Video/ Montevarchi Gubbio (2-1) gol e highlights: rimonta completata (Serie C)

VIDEO MONTEVARCHI GUBBIO (2-1): LA PARTITA

Il Gubbio sfiora il miracolo, ma deve arrendersi alla rimonta del Montevarchi, che vince davanti al proprio pubblico, tra le mura amiche dello stadio Gastone Brilli-Peri in questa gara valida per la ventesima giornata di Serie C, Girone B, e conquista 3 punti vitali in chiave salvezza. Partita che si mette subito in discesa per i padroni di casa, grazie all’espulsione del portiere ospite Di Gennaro, dopo soli 2 minuti. Al 35esimo gli umbri restano addirittura in 9 a causa della tripla ingenuità di Portanova, che porta alla seconda ammonizione. Nonostante la doppia inferiorità numerica, gli ospiti passano in vantaggio al 41esimo: punizione battuta magistralmente da Arena, che pesca Redolfi tutto solo in area di rigore. Il numero 5 approfitta di un’uscita a vuoto dell’estremo difensore avversario ed insacca in rete.

Anche sfortunati i toscani, che hanno colpito due traverse nei primi 45 minuti con Jallow e Nador. Nel secondo tempo prosegue l’assedio, ed al 76esimo arriva il secondo legno colpito dal numero 29. Al 78esimo, però, arriva il gol del pareggio: punizione perfetta, calciata da destra verso l’area. Dopo un batti e ribatti, la sfera sguscia e raggiunge Giordani, che in diagonale batte Meneghetti e sfonda il muro. Due minuti dopo il Montevarchi ribalta tutto e segna la rete decisiva grazie al calcio di rigore del numero 77, che realizza la sua doppietta. Nel finale il Gubbio rischia di compiere l’impresa, ma il palo di Bontà prima e il gol divorato sa Mbakogu spengono i sogni degli umbri

VIDEO MONTEVARCHI GUBBIO (2-1): IL TABELLINO

MONTEVARCHI: Mazzini S., Bertola N., Fiumano F. (dal 1′ st Bassano G.), Giordani G., Jallow S., Kernezo G. (dal 1′ st Saporiti E.), Lischi L., Marcucci A. (dal 43′ st Biagi S.), Nador S., Pietra N. (dal 20′ st Cerasani J.), Tozzuolo A.. A disposizione: Giusti A., Rossi A., Alagna F., Bassano G., Biagi S., Boccadamo A., Cerasani J., Italen J., Mane M., Saporiti E.

GUBBIO: Di Gennaro R., Arena A. (dal 19′ st Vitale G.), Bonini F., Corsinelli F., Di Stefano L. (dal 4′ pt Meneghetti M.), Morelli G., Portanova D., Redolfi A., Rosaia G. (dal 27′ st Bonta F.), Toscano M. (dal 18′ st Francofonte N.), Vazquez F. (dal 26′ st Mbakogu J.). A disposizione: Meneghetti M., Bonta F., Bulevardi D., Francofonte N., Mbakogu J., Rovaldo A., Signorini A., Spina M., Vitale G.

Reti: al 33′ st Giordani G. (Montevarchi) , al 37′ st Giordani G. (Montevarchi) al 41′ pt Redolfi A. (Gubbio) .

Ammonizioni: al 10′ pt Fiumano F. (Montevarchi), al 21′ pt Marcucci A. (Montevarchi), al 7′ st Bassano G. (Montevarchi) al 6′ pt Portanova D. (Gubbio).

Espulsioni: al 2′ pt Di Gennaro R. (Gubbio), al 34′ pt Portanova D. (Gubbio).













