Video/ Montevarchi Siena (0-3) gol e highlights: tris bianconero (Serie C)

VIDEO MONTEVARCHI SIENA 0-3: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 0-3 la sfida Montevarchi Siena. Nella gara valida per la sesta giornata del girone B di Serie C, a portare a casa i tre punti sono i bianconeri. Per la formazione allenata da Alberto Gilardino si tratta della terza vittoria in campionato, la quale permette ai bianconeri di portarsi nella parte alta della classifica, con 11 punti. Per il Montevarchi continua il periodo negativo, e la sconfitta nel derby toscano, porta le sconfitte consecutive a tre. Un successo meritato dai bianconeri, come dimostra il video degli highlights.

Andiamo quindi a rivivere i momenti migliori del match. Il primo tempo si apre con i padroni di casa a spingere sull’acceleratore. Dopo dieci minuti in cui dettano i tempi di gioco, la gara vive una fase di stallo, con le compagini che commettono diversi errori in fase di impostazione. Al 25′ il Siena la sblocca. Controllo di Disanto al limite dell’area e tiro di controbalzo. La sfera sbatte sulla traversa e si insacca in rete, 0-1. Tre minuti dopo, Varela ha la palla del raddoppio, ma a tu per tu con il portiere, non centra il bersaglio. Nel finale di tempo, Paloschi non sfrutta l’occasione avuta, e la prima frazione termina 0-1.

VIDEO MONTEVARCHI SIENA 0-3: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Siena la chiude subito. Dopo 5 minuti giocati seguendo la falsariga della prima frazione, con diversi errori da entrambe le parti, al 51′ arriva il raddoppio. Punizione da posizione defilata di Disanto, in mezzo all’area è appostato Terzi che da pochi metri, trova l’incornata vincete, è 0-2. Nemmeno il tempo di posizionare la palla a centrocampo, e i bianconeri chiudono definitivamente il match. Battuta del Montevarchi, palla a Martinelli che la regala a Varela.

L’attaccante del Siena si incunea centralmente, arriva al limite dell’area, e con un colpo da biliardo in diagonale, trafigge Giusti. E’ il gol dello 0-3 e del definitivo KO per il Montevarchi. Con i tre punti ormai in cassaforte, la squadra di Gilardino si limita ad amministrare il risultato. La terza rete, taglia totalmente le gambe ai padroni di casa, che si fanno vedere dalle parti di Lanni nel finale. Ma Jallow calibra male il pallonetto che si spegne fuori. Termina con la vittoria del Siena, con il risultato di 0-3. Bianconeri bravi a sfruttare le occasioni nel primo tempo e a chiuderla nelle prime battute della ripresa.

VIDEO MONTEVARCHI SIENA 0-3: IL TABELLINO

RETI: al 25′ pt Francesco Disanto, al 6′ st Claudio Terzi, al 7′ st Lores Varela.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): A. Giusti; B. Achy (dal 28′ st E. Dutu), A. Tozzuolo, G. Bassano, L. Lischi, F. Amatucci (dal 21′ st F. Intinacelli), A. Mercati (dal 14′ st A. Lunghi), S. Martinelli, F. Barranca, R. Casiello, S. Jallow. All. Malotti.

SIENA (4-3-3): I. Lanni; R. Farcas, C. Mora, L. Terigi, C. Terzi, A. Acquadro (dal 28′ st M. Karlsson), C. Bani, T. Bianchi (dal 21′ st C. Cardoselli), F. Disanto (dal 28′ st T. Montiel), I. Lores Varela (dal 37′ st N. Marcellusi), A. Paloschi. All. Gilardino.

