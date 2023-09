Video/ Monza Bologna (0-0) gol e highlights: reti bianche all’U-Power Stadium (28 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA BOLOGNA: LA CRONACA

Monza e Bologna si dividono la posta in palio in un match nervosissimo con tanti gialli ed un espulso, Saelemaekers. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Orsolini per Ferguson, palla sporcata in calcio d’angolo. Karlsson in mezzo, c’è però fuorigioco. Fallo di Orsolini su Dany Mota, c’è il giallo. Dany Mota! La sblocca il Monza! Colpani crossa in mezzo e pesca il centravanti che sigla di testa. Annullata la rete per fuorigioco. Siamo giunti alla mezzora di gioco, ritmi bassi in campo. Cross in mezzo, non ci arriva Ferguson. Palla in mezzo, ci arriva Colombo che trova la grande risposta di Skorupski. Risponde Orsolini che trova pronto Di Gregorio! Tre i minuti di recupero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA BOLOGNA, IL SECONDO TEMPO

Sigla Ferguson, ma viene fischiato un fallo precedente. Zirkzee controlla e calcia, ottima la parata di Di Gregorio. Calcia Dany Mota, para Skorupski. Mischia in area del Monza, sbuca Beukema che calcia tra le braccia di Di Gregorio. Infortunio per Carboni, entra Marì. Colpani in mezzo per Vignato che non riesce nel tocco vincente! Birindelli, giallo per fallo su Saelemaekers. Ammonito Ciurria. Saelemaekers per un fallo su Izzo c’è il giallo. Saelemaekers applaude il direttore di gara e si prende il secondo giallo! Ammonito anche Gagliardini! Cinque i minuti di recupero. Giallo anche per Marì, partita nervosissima. Termina il match.

IL TABELLINO DI MONZA BOLOGNA

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A.Carboni (67′ Pablo Marì); Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulous (63′ Birindelli); Colpani (78′ Machin), Mota (63′ Vignato); Colombo (78′ Maric). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, F.Carboni, Akpa Akpro, Pedro Pereira, V.Carboni, D’Ambrosio, Bondo, Cittadini. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (58′ Kristiansen), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (58′ Corazza); Aebischer, El Azzouzi; Orsolini (58′ Ndoye), Ferguson, Karlsson (58′ Saelmaekers); Zirkzee (75′ Van Hooijdonk). A disposozione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Bonifazi, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Orsolini (B), Vignato (M), Birindelli (M), Saelmaekers (B), Thiago Motta (B, dalla panchina), Gagliardini (M)

Espulsi: Saelemaekers (B)

Note: recupero 3’e 5′; spettatori 8.930

