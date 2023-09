Diretta/ Monza Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via! (Serie A, 28 settembre 2023)

DIRETTA MONZA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Monza Bologna ci farà compagnia tra pochi istanti. Il Monza ha sorpreso lo scorso anno, ha già ottenuto più punti rispetto alle prime cinque giornate della passata stagione ma, per quello che è stato poi il passo dei brianzoli, al momento c’è delusione per come stanno andando le cose. Soltanto 4 gol all’attivo: tre portano la firma di Andrea Colpani, ovviamente dunque l’attacco del Monza deve aumentare i giri del motore e trovare alla svelta altre soluzioni per portare reti e punti in cascina. Nel suo campionato il Bologna ha già fermato Juventus e Napoli: i felsinei hanno vinto una sola partita ma per contro hanno perso una sola volta, all’esordio contro il Milan, dunque sono in striscia positiva da quattro partite e con un’ottima difesa, che ha concesso solo 4 reti.

Infortunio Gianluca Caprari, rottura crociato ginocchio destro/ Attaccante Monza out 6 mesi

Per contro, l’attacco non gira: tre gol all’attivo, e la sensazione che la partenza di Marko Arnautovic abbia tolto molto a questa squadra. Tuttavia per ora la classifica è positiva, poi eventualmente ci sarà tempo per sistemarsi; noi adesso ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium, ecco le formazioni ufficiali per la diretta di Monza Bologna che finalmente comincia! MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Carboni Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyiriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, El Azzouzi, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Bologna Napoli (risultato finale 0-0): gli azzurri non sfondano (24 settembre 2023)

DIRETTA MONZA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Monza e Bologna? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 6^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Monza Bologna in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote: Raspadori o Politano? (Serie A 2023, 24 settembre)

I TESTA A TESTA

La diretta del match Monza Bologna pone di fronte due formazioni che sono distanziate da appena 1 punto in classifica. Spulciando i precedenti tra queste due formazioni, si notano soltanto due partite giocate, entrambe dello scorso campionato. Lo score è di una vittoria per testa. Bologna che ha avuto la meglio nella gara di andata vincendo con il risultato di 1-2: reti realizzate da Ferguson e Orsolini, per il Monza Petagna su calcio di rigore.

Gara di ritorno che invece vi deve vincere il Monza grazie alla zampata di Donati che fece ottenere ai brianzoli una vittoria esterna al campo del Dall’Ara. Lo score è di perfetta parità con le due formazioni che, vincendo oggi, potrebbero superare i propri avversari in questa speciale classifica di match l’una contro l’altra. (Marco Genduso)

MONZA BOLOGNA: PER RISALIRE!

Monza Bologna, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il Monza ha come obiettivo principale un salvezza tranquilla anche in questa stagione. Tuttavia, non è escluso che i brianzoli possano ritrovarsi in lotta per un piazzamento europeo, visto che già l’anno scorso hanno dato fastidio a chiunque. Sulla panchina è stato confermato Raffaele Palladino. L’inizio di campionato è stato altalenante, con 5 punti in cinque giornate, a più due sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato un brillante pareggio per 1-1 in casa della Lazio.

Il Bologna ha ambizioni iniziali che possono essere considerate simili a quelle della formazione brianzola. La squadra ha perso un elemento importante come Arnautovic, ma ha comunque trattenuto Riccardo Orsolini sul fronte offensivo. Sulla panchina è stato confermato Thiago Motta. L’inizio di campionato è stato altalenante, con 6 punti raccolti in cinque partite, a più tre sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 in casa contro il Napoli Campione d’Italia in carica, risultato che ha regalato sicuramente fiducia e certezze alla truppa rossoblu.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Monza Bologna, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

MONZA BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA