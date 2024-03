Video/ Monza Cagliari (1-0) gol e highlights: Maldini firma il successo! (Serie A, 16 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA CAGLIARI: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium il Monza supera il Cagliari per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Palladino partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con un tiro fuori misura provato da Maldini e gli ospiti guidati dal tecnico Ranieri replicano all’8′ con una conclusione altrettanto imprecisa di Nandez. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi ci riprovano al 13′ con un colpo di testa di Dany Mota bloccato facilmente da Scuffet. I sardi rispondono verso il 31′ con un missile di Lapadula finito largo non di molto rispetto allo specchio della porta avversaria.

Nel finale della prima frazione di gioco i biancorossi continuano a premere sull’acceleratore ed i loro sforzi vengono premiati al 42′ quando riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Maldini, direttamente su calcio di punizione. Il suo collega Mota sfiora quindi il raddoppio già al 45′. Nella ripresa il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i brianzoli ricominciano senza sosta suonando la carica sia al 50′ con Dany Mota, sfortunato nell’impatto con la sfera, che al 52′ con uno spunto di Colpani.

Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu si vedono annullare un gol a Gianluca Lapadula per fuorigioco al 68′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Izzo e Bondo da un lato, Deiola dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono al Monza di salire a quota 42 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo a 26 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA CAGLIARI: IL TABELLINO

Monza-Cagliari 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Maldini(M).

MONZA (4-2-3-1) – Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Andrea Carboni; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa-Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Zerbin, Carboni, Kyriakopoulos, Ciurria.

CAGLIARI (4-3-1-2) – Scuffet; Zappa, Wietetska, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Jankto; Lapadula, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Sulemana, Obert, Mutandwa, Azzi, Di Pardo.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova).

Ammoniti: 30′ Izzo(M); 59′ Deiola(C); 65′ Bondo(M).

