Video/ Monza Lecce (1-1) gol e highlights: Krstovic e Colpani per il pareggio! (Serie A 17 settembre 2023)

Monza e Lecce si dividono equamente la posta in palio con un 1-1 divertente e tutto sommato giusto. Pronti, via e sono subito i ragazzi di Roberto D’Aversa a portarsi in avanti sfruttando un’ingenuità di Sorrentino (in campo per l’infortunato Di Gregorio) assieme a Caldirola: calcio di rigore e Krstovic fa 0-1 (3′), realizzando il suo terzo gol in Serie A. La rete ‘stappa’ il match con i salentini spumeggianti in avvio e nella fase finale della frazione; tuttavia i biancorossi di Raffaele Palladino si riorganizzano e al 25′ trovano il pareggio col sempre più convincente Colpani, bravo a scambiare con Colombo e a battere Falcone. Da segnalare l’infortunio occorso a Caprari, costretto a lasciare il campo e sostituito da Dani Carvalho, e poi tre ottime chance brianzole (Gagliardini, Ciurria e Colombo) per il sorpasso, mentre prima del duplice fischio è Banda (41′ e 43′) a far venire i brividi alla difesa di casa.

Nel secondo tempo il leitmotiv non cambia e le due formazioni continuano a sfidarsi a viso aperto. Poi l’espulsione diretta di Baschirotto (55′) lascia i pugliesi in 10 e offre ai lombardi l’occasione di mettere la freccia: il 2-1 arriverebbe pure ma il VAR annulla il gol di Colpani mentre al minuto 85 un doppio giallo a Caldirola ristabilisce di fatto la parità numerica in Campo. Ad ogni modo, nel concitato finale, i biancorossi riescono a rendersi se possibile ancora più pericolosi sfiorando il 2-1 con Gagliardini nel recupero e con Pongracic che si immola salvando i suoi in extremis. Con questo punto a testa il Monza sale a quota 4 ma perde una buona occasione per riguadagnare terreno in classifica e conquistare il secondo successo del torneo, mentre il Lecce, seppur a fatica dopo un buon avvio, mantiene l’imbattibilità in campionato e con otto punti è addirittura davanti, per ora, al Napoli Campione d’Italia…

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA LECCE: IL TABELLINO

MONZA: Sorrentino; Izzo, Marì (1′ st A. Carboni), Caldirola; Birindelli (22′ st Pereira), Gagliardini, Pessina, Ciurria (45′ st Kyriakopoulos); Colpani, Caprari (26′ Mota); Colombo (22′ st Maric). A disposizione: Lamanna, Gori, Bettella, Cittadini, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Bondo, Vignato. Allenatore: Palladino

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (29′ st Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (9′ st Blin); Almqvist (32′ st Touba), Krstovic (32′ st Piccoli), Banda (29′ st Strefezza). A disposizione: Brancolini, Venuti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Sansone, Burnete. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Reti: 3′ rig. Krstovic (L), 24′ Colpani (M).

Ammoniti: Marì, Birindelli, Ciurria (M), Rafia (L).

Espulsi: Baschirotto (L), Caldirola (M).

