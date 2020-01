Video/ Monza Pro Patria (2-0): gol e highlights, Brocchi vince il derby (Serie C)

Il Monza continua a vincere e questa volta a fare le spese della marcia trionfale della piccola armata di Cristian Brocchi è una Pro Patria che tuttavia disputa una gara discreta ma perde per 2-0 a causa delle reti subite all’alba del match e nel finale. Infatti è una prodezza balistica di Fossati al minuto 18 e poi la rete della sicurezza firmata dal neo arrivato Mota Carvalho, alla prima rete tra le fila biancorosse, all’83’ a dare altri tre punti ai brianzoli che mantengono un buon distacco sulla più diretta inseguitrice e ora dovranno mantenere solamente una media punti nemmeno straordinaria per festeggiare in anticipo la promozione in Serie B anche se siamo alla fine di gennaio. La vittoria per il Monza è meritata e un gran lavoro sulle fasce l’hanno svolto gli esterni Lepore e Anastasio, ma a rendere avvincente questo derby lombardo è stato pure l’undici di Ivan Javorcic che può recriminare per una traversa colta da Mastroianni davanti a Lamanna al 32’, sull’1-0, e poi per un paio di proiezioni offensive che avrebbero potuto essere gestite meglio; nel prossimo turno tuttavia i bustocchi avranno l’occasione di rifarsi contro la Juventus U23 mentre per i Brocchi Boys ci sarà l’esame Pro Vercelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA PRO PATRIA

VIDEO MONZA PRO PATRIA: LE INTERVISTE

Dopo l’ennesima vittoria stagionale del Monza che tra le mura amiche batte per -2-0 la Pro Patria e continua la sua corsa solitaria in classifica, ecco dalla sala stampa dello stadio “Brianteo” le parole dei tecnici delle due compagini. Cristian Brocchi, allenatore dei biancorossi, è apparso gongolante ai microfoni ricordando la grande importanza di questo nuovo successo: “Dopo aver pareggiato contro il Como volevamo tornare subito alla vittoria e poi sappiamo che per noi le partite sono sempre difficili, soprattutto nel girone di ritorno” ha spiegato il mister dei lombardi. “Danny Mota? Spero che il ragazzo continui così: fare gol all’esordio è bello ma bisogna dare pure la continuità, la società comunque è vigile e quando può prendere giocatori bravi lo fa” ha concluso Brocchi ammettendo che i suoi hanno avuto un po’ di fortuna nell’occasione della traversa avversaria. Il suo collega, Ivan Javorcic, invece si è rammaricato per la sconfitta della Pro Patria nonostante la buona prova dei bustocchi: “Abbiamo fatto la nostra partita: in due partite di campionato col Monza abbiamo subito tre reti su calcio di punizione e una dalla distanza” ha ricordato il tecnico degli ospiti spiegando che i suoi hanno cercato di fare ciò che ha concesso loro il più forte avversario. “Il Monza non c’entra nulla con questa categoria, ma noi comunque nel secondo tempo siamo stati più fluidi e siamo stati quasi perfetti nell’interpretazione della fase difensiva: peccato solo per la traversa di Mastroianni” ha concluso Javorcic.

