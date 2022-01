Video/ Monza Reggina (1-0) gol e highlights: Dany Mota firma i 3 punti (Serie B)

VIDEO MONZA REGGINA 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Monza Reggina si conclude con il punteggio di 1-0. Nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, i brianzoli conquistano un’importante vittoria grazie al gol messo a segno da Dany Mota, che possiamo vedere nel video degli highlights. Il Monza torna quindi al successo dopo un pareggio e una sconfitta conseguiti nei due precedenti turni. La squadra di Giovanni Stroppa resta quindi in corsa per la promozione diretta in Serie A. Per la Reggina è invece la seconda sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite, con una situazione che si fa sempre più complicata. La squadra di Domenico Toscano ha tre punti di vantaggio sulla zona playout. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte delle due squadre. Con il passare dei minuti è il Monza che prova a fare la partita, cercando di imporre il proprio gioco sui calabresi. La prima conclusione del match arriva però dalla Reggina all’8′. Bellomo prova a liberarsi sulla sinistra e in caduta calcia non trovando la porta.

Al 12′ arriva la risposta dei padroni di casa, con il tiro di Mazzitelli che finisce di poco alto. Poche emozioni fino al 39′, quando Hetemaj perde palla davanti la propria area di rigore favorendo Mota. Il numero 47 avanza e scarica una bordata che centra in pieno la traversa. Il primo tempo si conclude quindi a reti bianche, 0-0. Nel secondo tempo, il Monza torna in campo con un atteggiamento più propositivo. Al 52′ infatti la sblocca. Adjapong sbaglia il rinvio e serve involontariamente Mazzitelli. Il centrocampista calcia verso la porta, trovando sulla traiettoria Mota, che allunga il piede e trova la deviazione vincente, Monza in vantaggio 1-0. I brianzoli continuano ad attaccare e al 63′ trovano il raddoppio con Colpani, che viene però annullato dopo la revisione al Var per fallo su Loiacono. Nell’ultima parte di frazione, i brianzoli controllano il vantaggio, con la Reggina che prova l’assedio nel finale senza però trovare il gol. La gara si conclude quindi con la vittoria per 1-0 del Monza.

VIDEO MONZA REGGINA 1-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Monza Reggina, terminata con il successo dei brianzoli per 1-0, i due tecnici hanno analizzato la gara da poco conclusa. Queste le parole dell’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, riportate da TuttoB.com: “”Non ci sono schemi per andare piano o forte, bisogna andare forte da subito. Credo sia una casualità, abbiamo la possibilità di incidere da subito. Dobbiamo gestire meglio la palla davanti. Partita sotto controllo, ma l’uno a zero poteva non bastare. La squadra ha sempre tenuto bene il campo”.

Non è soddisfatto il tecnico della Reggina, Domenico Toscano. Queste le sue parole riportate da CityNow.com: “L’approccio e l’atteggiamento della squadra nel primo tempo mi è piaciuto, potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze. Nel secondo tempo è mancata un pò di energia e la serenità che la squadra non ha complici i risultati negativi. Bisogna alzare le antenne, questo campionato può riservare brutte sorprese”.

VIDEO MONZA REGGINA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 52′ Mota (M).

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Sampirisi; D’Alessandro (58′ Pedro Pereira), Colpani (78′ Ciurria), Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Valoti (78′ Ramirez), Mota Carvalho (85′ Favilli). A disp. Sommariva, Caldirola, Gytkjaer, Siatounis, Antov, Paletta, Molina, Vignato. All. Stroppa.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Adjapong (85′ Lakicevic), Loiacono (80′ Amione), Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci (74′ Galabinov), Cortinovis (80′ Laribi), Bellomo; Montalto. A disp. Aglietti, Micai, Cionek, Giraudo, Ejjaki, Gavioli, Denis. All. Toscano.

