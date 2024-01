Video/ Monza Sassuolo (1-0) gol e highlights: gol di Colpani e ritorno al successo (Serie A, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA SASSUOLO (1-0): LA PARTITA

Il Monza torna alla vittoria battendo per 1-0 il Sassuolo davanti al proprio pubblico e lo fa con un Colpani che gusta di nuovo la gioia di una rete. Basta infatti un lampo nel primo tempo del gioiellino brianzolo per piegare la resistenza dei neroverdi di Dionisi, per nulla messi male in campo e in partita fino al 100′, ma incapaci di pungere in avanti e che ora vedono aprirsi dietro di loro il baratro della lotta per non retrocedere. Primo tempo divertente e con occasioni da una parte e dall’altra anche se sono i Palladino boys a farsi preferire: dopo una rete annullata al 22′ a Dany Mota per offside, era Thorstvedt a colpire un clamoroso palo al minuto 29, poco prima del guizzo di Colpani che, assieme a Birindelli, è stato il migliore dei suoi.

Nella ripresa ci si attende una reazione emiliana, ma il 3-5-2 varato con le due punte (dentro Mulattieri accanto a Pinamonti) non sortisce grandi effetti: anzi sono Valentin Carboni e Mota prima, e Birindelli poco dopo, a rendersi pericolosi dalle parti di Consigli. La girandola dei cambi e i biancorossi che controllano la gara smorzano le residue emozioni anche se al 90′ è il neo entrato Zerbin a salvare su Pinamonti, mentre al 95′ Mulattieri può mangiarsi le mani non sfruttando al meglio l’assist di Cedie per il gol che avrebbe saputo di beffa. Il Monza sale così a quota 28 e riaggancia subito il Genoa all’undicesimo posto, evitando pure di farsi rosicchiare terreno proprio dal Sassuolo; a quota 19, gli ospiti restano con una sola lunghezza di vantaggio sulle squadre penultime (Hellas, Cagliari e Udinese) e ora cominciano a tremare.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA SASSUOLO (1-0): IL TABELLINO

MONZA: Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola (88′ Izzo); Birindelli, Pessina (C) (88′ Bettella), Akpa Akpro (46′ Bondo), Ciurria; Colpani (78′ Zerbin), Carboni V. (57′ Djuric); Mota. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Carboni A., Kyriakopoulos, Pereira, Colombo, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino.

SASSUOLO : Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari (C), Doig (91′ Ceide); Boloca (78′ Lipani), Henrique; Castillejo (46′ Mulattieri), Thorstvedt (72′ Volpato), Laurientè (46′ Viti); Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Racic. Allenatore: Alessio Dionisi.

Ammoniti: 42′ Akpa Akpro (M), 44′ Henrique (S), 68′ Pedersen (S), 97′ Tressoldi (S).

Reti: 31′ Colpani (M).

