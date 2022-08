Video/ Monza Udinese (1-2) gol e highlights: Udogie condanna i brianzoli (Serie A)

Il Monza perde anche contro l’Udinese nel terzo turno di serie A e resta a zero punti, come scopriamo nel video Monza Udinese 1-2. I brianzoli erano passati in vantaggio grazie a Colpani ma Beto e Udogie hanno ribaltato il match. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Padroni di casa subito pericolosi con Birindelli che cerca Petagna con un cross, l’ex Napoli conclude ma trova la risposta di Silvestri. Pereyra imbuca per Beto che controlla malissimo. Errore difensivo del Monza che per poco non regala il vantaggio ai friulani. Becao ci prova di testa, chiude bene Caldirola. Primi dieci minuti di gioco andati, la prima occasione è stata per il Monza con Petagna. Il Monza sigla ma la rete viene annullata! Caprari crossa, arriva Birindelli che la mette in rete, ma c’è fuorigioco. Monza, che dopo un inizio ricco di difficoltà, sta ora alzando il baricentro del gioco a caccia del vantaggio. Pereyra serve Beto che supera il portiere avversario ma porta la sfera sul fondo, sfuma un’altra occasione.Primi ammoniti del match, uno per parte, si tratta di Udogie e Caldirola.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol: super Lazio, 1° posto dopo tris all'Inter

Buona occasione per Udogie, il suo tiro viene respinto da Marrone. Colpani! La sblocca il Monza! Becao sbaglia in uscita e regala palla a Carlos Augusto, grandissima discesa e palla a Caprari che in area pesca Colpani bravo a superare Silvestri. Beto! La riprende dopo appena quattro minuti l’Udinese! Si riscatta subito Becao fornendo l’assist al centravanti che si trova da solo dimenticato da Caldirola. Da pochi passi deve solo metterla in rete. Botta e risposta tra Monza e Udinese. Gara che si è accesa all’improvviso, le due squadre si stanno ora affrontando a viso aperto. Udinese ad un passo dal vantaggio! Carlos Augusto perde la sfera, Deulofeu salta Marrone e calcia sprecando malamente da ottima posizione. Beto serve Deulofeu che calcia a porta vuota, Birindelli salva tutto per poi ripetersi su Pereyra! Termina una prima frazione scoppiettante tra Monza e Udinese negli ultimi quindici minuti.

Diretta/ Monza Udinese (risultato finale 1-2): Beto e Udogie rispondono a Colpani

VIDEO MONZA UDINESE: SECONDO TEMPO

Sensi per Molina che crossa male. Birindelli sorprende Udogie, Silvestri chiude tempestivamente. Cross interessante di Molina, Silvestri respinge la minaccia anticipando l’accorrente Valoti. Squadre che stanno ora puntando molto sulle fasce. Nel Monza dentro Pessina e Gytkjaer per Colpani e Petagna. Pereyra in mezzo, Deulofeu di testa trova la facile parata di Di Gregorio. Udinese che inserisce forze fresche in campo quando mancano venti minuti alla fine più recupero. In campo Arslan, Nestorovski e Success per Lovric, Beto e Deulofeu. Nel Monza c’è Machin per Valoti. Carlos Augusto prova il tiro, Masina si frappone con grande coraggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER/ Quote, Provedel sarà protagonista?

Udogie! L’Udinese ribalta il match! Scambio con Success ed ingresso in area dell’esterno che l’anno prossimo giocherà nel Tottenham, Di Gregorio battuto. Birindelli prova l’immediata reazione, chiude benissimo Udogie. Respinge corto la difesa dell’Udinese, palla raccolta da Marrone che sfiora il palo! Giallo per Machin. Botta di Carlos Augusto che calcia troppo forte e non inquadra la porta. Pereyra sigla ma viene pescato in fuorigioco. Ciurria in mezzo, nessun compagno di squadra si fa trovare pronto per l’impatto vincente. Monza che sta provando ora il tutto per tutto, gli uomini di Stroppa ad un passo dalla terza sconfitta di fila. Success si inserisce in area, Caldirola lo chiude in angolo. Quattro i minuti di recupero. Giallo a Pessina per proteste. Termina il match, Beto e Udogie rispondono al vantaggio di Colpani. Per il Monza si tratta della terza sconfitta di fila mentre l’Udinese conquista i primi tre punti.

IL TABELLINO

MARCATORI: 32′ Colpani (M), 35′ Beto (U). 32′ st Udogie (U).

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos; Birindelli, Colpani (16′ st Pessina), Sensi (36′ st Antov), Valoti (22′ st Machin), Molina (36′ st Ciurria); Petagna (16′ st Gytkjaer), Caprari. All. Stroppa. A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, F. Ranocchia, Bondo, Carboni, Vignato.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Lovrec (22′ st Arslan), Pereyra, Walace, Makengo (36′ st Ebosse), Udogie (36′ st Samardzic); Deulofeu (22′ st Nestorovski), Beto (22′ st Success). All. Sottil. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Benkovic, Bijol, Guessand.

ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi (Rossi – Mondin)

AMMONITI: Udogie (M), Caldirola (M), Machin (M), Pessina (M).

VIDEO MONZA UDINESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA