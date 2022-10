Video/ Napoli Ajax (4-2) gol e highlights: gli azzurri matematicamente agli ottavi

VIDEO NAPOLI AJAX 4-2

Il Napoli conferma il suo momento di forma strepitoso e piega l’Ajax anche al Maradona strappando il pass degli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Nei primi sedici minuti di gara trovano il gol Lozano e Raspadori. Nella seconda frazione Klaassen la riapre di testa ma Kvaratskhelia su rigore la richiude. Nel finale c’è spazio anche per i gol di Bergwijn su rigore e Osimhen per il quattro a due. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Subito una bella giocata di Kvaratskhelia che crossa, respinge la difesa dell’Ajax. Lozano! La sblocca il Napoli dopo appena tre minuti! Zielinski imbecca il messicano che di testa porta avanti gli azzurri. Azione davvero bellissima. Begwijn ci prova con il destro, respinge bene Meret. Berghuis prova la conclusione a giro e sfiora il pari. Ajax che sta reagendo bene al gol subito. Napoli leggermente calato dopo un grande inizio. Kudus da solo in area spreca in maniera clamorosa l’occasione del pari. Show di Kvaratskhelia che per poco non trova un super gol. Lozano al volo non centra la porta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Inter, che notte! Diretta gol live score

Raspadori! Raddoppia il Napoli! Kvaratskhelia e Zielinski duettano con il georgiano che serve Raspadori, aggancio e gol. Il Napoli sta sciorinando calcio di altissima qualità. Rischio eccessivo di Kim sul palleggio, per fortuna chiude tutto Juan Jesus. Pestone di Taylor su Lobotka, c’è il giallo. Taylor entra in area e calcia trovando solo l’esterno della rete. Tunnel di Kvaratskhelia a Sanchez, giallo per Sanchez per un fallo tattico. Grande giocata di Kvaratskhelia e cross, Lozano anticipato prima di colpire. Riparte in contropiede l’Ajax, Kudus calcia ma c’è Juan Jesus sulla traiettoria. Termina la prima frazione di gioco, decidono al momento Lozano e Raspadori.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Marsiglia (risultato finale 0-2): Tudor sorride

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI AJAX (4-2)

SECONDO TEMPO

Klaassen! La riapre l’Ajax di testa! Intanto nel Napoli esce Anguissa per un problema alla gamba destra per Ndombelè. Ritornando al gol ottimo l’inserimento di Klaassen sul cross. Nel Napoli entra anche Osimhen per Raspadori. Napoli che non deve abbassare la guardia. Ndombele ci prova da fuori area, sfera che termina fuori di poco. Di Lorenzo la mette in mezzo per Osimhen che di testa non inquadra la porta. Ottimo inserimento di Klaassen, Olivera salva tutto chiudendo di testa. Calcio di rigore per il Napoli! Sul tiro di Ndombele braccio largo con il direttore di gara che indica il dischetto. Kvaratskhelia si presenta sul dischetto e non sbaglia! Bassey abbatte Oliveira che lo aveva superato, scatta il giallo. Osimhen di testa per Lozano che spara addosso al portiere avversario. Osimhen trova il gol ma viene pescato in fuorigioco di pochissimo. Calcio di rigore per l’Ajax! Juan Jesus su Brobbey, trattenuta leggera e rigore, vediamo se il direttore di gara la rivede al VAR. Rigore confermato. Bergwijn sul dischetto non sbaglia, tre a due. Osimhen! Cala il poker il Napoli! L’attaccante nigeriano strappa la palla a Bild che si addormenta in area e la deposita in area. Per la voglia messa in campo un gol meritatissimo. Il Napoli vola agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo.

Diretta/ Bayer Leverkusen Porto (risultato finale 0-3): serata no per Kovács

VIDEO NAPOLI AJAX 4-2, TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (4′ st Ndombele), Lobotka, Zielinski (44′ st Gaetano); Lozano (32′ st Politano), Raspadori (5′ st Osimhen), Kvaratskhelia (32′ st Elmas). All. Spalletti. A disposizione: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Simeone.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ st Grillitsch); Berghuis (39′ st Conceiçao), Kudus (20′ st Brobbey), Bergwijn (39′ st Ocampos). All. Schreuder. A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Lucca, Regeer, Magallan.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

MARCATORI: 4′ pt Lozano (N), 16′ pt Raspadori (N), 4′ st Klaasen (A), 17′ st Kvaratskhelia (N, su rig.), 38′ st Bergwijn (A, su rig.), 44′ st Osimhen (A)

NOTE: Ammoniti: Taylor, Sanchez, Alvarez, Bassey, Bergwijn (A); Juan Jesus, Osimhen, Politano (N). Recupero: 2′ pt, 5′ st.











© RIPRODUZIONE RISERVATA