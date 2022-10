Diretta Napoli Ajax/ Streaming video tv: partenopei senza limiti! (Champions League)

DIRETTA NAPOLI AJAX: OTTAVI GIÀ STASERA?

Napoli Ajax, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 12 ottobre e dunque è uno dei due anticipi nella 4^ giornata di Champions League 2022-2023. Siamo nel gruppo A, e al Diego Armando Maradona il Napoli ha la grande occasione di qualificarsi agli ottavi con due giornate di anticipo: fino a questo momento un cammino perfetto per i partenopei, che hanno sempre vinto segnando un totale di 13 gol, rifilandone la bellezza di 6 ai Lancieri ad Amsterdam. Adesso Luciano Spalletti vuole completare l’opera, poi si giocherebbe soltanto il primo posto per un sorteggio eventualmente più morbido.

L’Ajax sa bene che perdere a Napoli significherebbe dover lottare soltanto per andare in Europa League dal prossimo anno; i Lancieri naturalmente ci proveranno, ma consapevoli di come siano andate le cose all’andata potrebbero presentarsi in campo con poche speranze, anche perché un pareggio non servirebbe. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Napoli Ajax, proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori tra qualche ora, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita del Maradona.

DIRETTA NAPOLI AJAX STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Ajax sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder. Come sempre, in assenza di un televisore, sarà disponibile il servizio di diretta streaming video di Napoli Ajax che è incluso nel pacchetto e non comporta costi aggiuntivi: ai clienti basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX

È da capire se per la diretta Napoli Ajax, vista la situazione, Spalletti voglia fare un po’ di turnover: probabilmente no, e allora in difesa vedremo ancora Rrahmani e Kim Min-Jae a protezione di Meret con Di Lorenzo che agirà da terzino destro, mentre sull’altro versante resta vivo il testa a testa tra Mario Rui e Mathias Olivera. A centrocampo da valutare Zielinski: il polacco potrebbe nuovamente lasciare il posto a Ndombélé ma è comunque recuperato, dunque lo aspettiamo titolare con Zambo Anguissa e Lobotka con un tridente nel quale Politano (o Lozano) e Kvaratskhelia accompagneranno la prima punta, qui con Raspadori ancora in vantaggio su Giovanni Simeone.

L’Ajax deve rinunciare a Tadic, che è squalificato: nel tridente offensivo allora Kudus giocherà sempre come punta centrale con Berghuis e uno tra Ocampos e Francisco Conceiçao ai lati, mentre a centrocampo Edson Alvarez sarà il playmaker con Kenneth Taylor e Bergwijn favoriti sulle mezzali, ma dovendo vincere la concorrenza di Klaassen. Alfred Schreuder poi schiererà una difesa che, davanti al veterano Pasveer, avrà Timber e Lisandro Magallan come centrali con due terzini che sarebbero Rensch e Daley Blind, a sinistra occhio a Bassey che spingerebbe il figlio d’arte al centro del reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Napoli Ajax, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,00 volte la giocata con questo bookmaker.











