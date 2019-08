Video/ Napoli Barcellona (0-4): highlights e gol. Ancelotti ko che fa male!

Il video di Napoli Barcellona ci racconta una gara dove la squadra di Carlo Ancelotti è stata letteralmente travolta. Gli azzurri crollano nella ripresa dopo aver giocato un buon primo tempo soprattutto dal punto di vista dell’intensità. Nella ripresa è venuta fuori la grande qualità dei blaugrana con Luis Suarez che al minuto 48 ha sbloccato la partita. Il pistolero si è reso protagonista della gara siglando poi anche una doppietta. Di Griezmann e Dembele le altre due reti, con Messi che non è sceso in campo nemmeno un minuto. Tra gli azzurri si è visto in campo per novanta minuti Manolas. Bene ha figurato in mezzo al campo nel primo tempo Elmas, mentre nella ripresa c’è stato spazio anche per il giovanissimo Gaetano che si è confermato ragazzo di grande personalità e tecnica.

Video Napoli Barcellona (0-4): Le dichiarazioni

In merito al video di Napoli Barcellona ecco le dichiarazioni di fine partita. Carletto Ancelotti è risultato infuriato con l’arbitro anche se ha notato dei miglioramenti nella condizione fisica dei suoi: “Sono soddisfatto di quanto questa squadra ha espresso nelle due sfide. Eravamo un po’ stanchi per i carichi di lavoro e venivamo da un mese di preparazione intensa. I primi due gol erano in fuorigioco hanno cambiato la partita, peccato perché avevamo interpretato bene il primo tempo. Di fronte, ricordiamo, avevamo una squadra fortissima, ovvio che poi abbiano preso il campo”. Aggiunge che è davvero molto fiducioso del lavoro svolto sia in ritiro che nei test internazionali. Il gruppo di qualità a sua disposizione gli permetterà di sicuro di fare un’ottima stagione.

Il tabellino

Prima del video di Napoli Barcellona andiamo a dare uno sguardo da vicino al tabellino:

48′ Suarez (B), 56′ Griezmann (B), 58′ Suarez (B). 63′ Dembélé (B)

NAPOLI: Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches (46′ Luperto), Ghoulam (62′ Mario Rui), Callejon, Allan (46′ Zielinski), Elmas (46′ Insigne), Verdi (67′ Gaetano), Fabian Ruiz, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti

BARCELLONA: Ter Stegen, Semedo (67′ Arthur), Piquè (67′ Umtiti), Lenglet, Jordi Alba, Alena (67′ Coutinho), De Jong, Sergi Roberto, Griezmann (67′ Vidal), Dembelè (75′ Abel Ruiz), Suarez (67′ Rafinha). Allenatore: Ernesto Valverde

Assist: 56′ Alba (2-0 Griezmann), 58′ Dembélé (3-0 Suárez), 63′ de Jong (4-0 Dembélé)

Arbitro: Rubio Vázquez

Ammoniti: 53′ N.Semedo, 72′ Mário Rui



