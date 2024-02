Video/ Napoli Barcellona (1-1) gol e highlights: Osimhen risponde a Lewandowski (Champions, 21 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI BARCELLONA: LA SINTESI

Allo Stadio Diego Armando Maradona le squadre di Napoli e Barcellona si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Xavi partono forte affacciandosi subito pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con una conclusione larga di poco provata da Yamal. Lo stesso numero 27 impegna poi Meret al 9′ con un tiro respinto poi respinto in tuffo.

Diretta/ Napoli Barcellona (risultato finale 1-1): Gundogan manca il colpaccio! (Champions, 21 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i blaugrana insistono calciando largo al 14′ e chiamando di nuovo in causa Meret verso il 22′ con Lewandowski. Il portiere napoletano disinnesca quindi anche l’opportunità avuta da Gundogan intorno al 23′. Nel finale della prima frazione di gioco i padroni di casa allenati da mister Francesco Calzona crescono tentando di correggere le disattenzioni mostrate in apertura di match e contenendo con minor affanno le sortite offensive avversarie.

Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Quote: moduli speculari ma… (Champions League, 21 febbraio 2024)

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i catalani continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore riuscendo anche a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Lewandowski, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Pedri. Il tempo passa e come nella seconda parte del primo tempo i partenopei tornano a crescere trovando addirittura il gol del pareggio al 75′ con la fiammata improvvisa di Victor Osimhen, pronto a capitalizzare l’imbucata di Anguissa aggirando un disattento Martinez appena prima di uscire forse a causa di un problema fisico.

Pronostico Napoli Barcellona/ Bianchi: "Si vince con la squadra, ma Osimhen... (esclusiva, 21 febbraio 2024)

Nell’ultima parte dell’incontro gli spagnoli sfiorano il colpaccio nel recupero al 90’+5′ quando Gundogan non centra lo specchio per un soffio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Felix Zwayer ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Frenkie De Jong, Martinez e Christensen solamente tra gli ospiti. Il pareggio maturato in Campania permette sia al Napoli che al Barcellona di potersi giocare ancora tutto nella gara di ritorno in programma a marzo al Camp Nou.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI BARCELLONA: IL TABELLINO

Napoli-Barcellona 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Lewandowski(B); 75′ Osihmen(N).

Assist: 60′ Pedri(B); 75′ Anguissa(N).

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste(68′ Traorè); Politano(76′ Raspadori), Osimhen(76′ Simeone), Kvaratskhelia(68′ Lindstrom). A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Ostigard. Allenatore: Francesco Calzona.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen, Koundé, Araujo, Martinez, Joao Cancelo; de Jong, Christensen(86′ Oriol Romeu), Gundogan; Yamal(80′ Raphinha), Lewandowski, Pedri(86′ Joao Felix). A disposizione: Inaki Pena, Astralaga, Roque, Sergo Roberto, Casado, Lopez, Cubarsi, Guiu, Fort. Allenatore: Xavi Hernandez.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Ammoniti: 16′ De Jong(B); 75′ Martinez(B); 78′ Christensen(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI BARCELLONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA