DIRETTA/ Napoli Barcellona (risultato 0-0) video streaming tv: chance per Gundogan! (21 febbraio 2024)

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Napoli e Barcellona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. Nel finale della prima frazione di gioco i padroni di casa allenati da mister Francesco Calzona crescono tentando di correggere le disattenzioni mostrate in apertura di match e contenendo con minor affanno le sortite offensive avversarie. Fino a questo momento il direttore di gara tedesco Felix Zwayer ha ammonito solamente De Jong fra i giocatori del Barcellona. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Napoli Barcellona sarà obbligatorio possedere un abbonamento alla tv satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Champions league. In alternativa si potrà seguire, tramite le stesse modalità di Sky, la gara sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SCOCCA LA MEZZ’ORA

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il risultato tra Napoli e Barcellona è sempre di 0 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i blaugrana insistono calciando largo al 14′ e chiamando di nuovo in causa Meret verso il 22′ con Lewandowski. Il portiere napoletano disinnesca quindi anche l’opportunità avuta da Gundogan intorno al 23′. Intanto l’arbitro ha ammonito Frenkie De Jong al 16′ tra i calciatori del Barcellona. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Napoli e Barcellona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Xavi partono forte affacciandosi subito pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con una conclusione larga di poco provata da Yamal. Lo stesso numero 27 impegna poi Meret al 9′ con un tiro respinto poi respinto in tuffo.

Ecco anche le panchine ufficiali: NAPOLI (4-3-3) – A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori. Allenatore: Francesco Calzona. BARCELLONA (4-3-3) – A disposizione: Inaki Pena, Astralaga, Raphinha, Joao Felix, Oriol Romeu, Roque, Sergo Roberto, Casado, Lopez, Cubarsi, Guiu, Fort. Allenatore: Xavi Hernandez. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Napoli Barcellona. I partenopei sono in crisi: con Walter Mazzarri hanno fatto anche peggio del passo avuto con Rudi Garcia, il tecnico livornese in 12 partite di campionato ha raccolto appena 15 punti mentre quelli del tecnico francese erano stati 21 nello stesso numero di gare. Soprattutto con Mazzarri il Napoli non segna più: ha realizzato la miseria di 9 gol in queste 12 partite, clamorosamente in trasferta non va a rete dall’esordio del nuovo allenatore (2-1 all’Atalanta), fanno cinque partite e un digiuno che ha toccato i 461 minuti per uno scenario che si sta facendo realmente molto complicato. Il Barcellona a dirla tutta non sta molto meglio: terzo in campionato alle spalle di Real Madrid e Girona (che ha una partita in meno), già a -8 dai blancos, sa già che a fine stagione Xavi lascerà la panchina e dunque già da oggi sta cercando un nuovo allenatore (si è parlato di un incredibile ritorno di Frank Rijkaard).

Intanto se non altro l’ultimo periodo sembra aver ridato un po’ di vigore ai blaugrana che hanno vinto sei delle ultime otto partite, perdendo solo in casa contro il Villarreal e rimettendosi in corsa. Curiosamente il Barcellona non ha mai perso in trasferta nella Liga: 7 vittorie e 5 pareggi, i ko esterni sono arrivati in Coppa del Re (ai rigori contro l’Athletic Bilbao, ai quarti) e in Champions League, due volte contro Shakhtar e Anversa. Ora leggiamo insieme le formazioni ufficiali: la diretta di Napoli Barcellona comincia! NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Joao Cancelo; F. De Jong, Christensen, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Sono quattro i precedenti nella diretta di Napoli Barcellona: sono anche sfide molto recenti, perché parliamo delle stagioni 2019-2020 e 2021-2022. Due incroci consecutivi, negli ottavi di Champions League e nel playoff di Europa League: entrambe le volte è stato il Barcellona a qualificarsi. È sempre finita 1-1 all’andata: cinque anni fa al San Paolo (che non si chiamava ancora Diego Armando Maradona) avevano segnato Dries Mertens e Antoine Griezmann, il ritorno era andato in scena ben sei mesi dopo a causa del lockdown, era agosto ed eravamo a porte chiuse, al Camp Nou il Barcellona si era imposto per 3-1 qualificandosi ai quarti, dove sarebbe stato umiliato dal Bayern Monaco con un clamoroso 2-8.

L’anno seguente altro 1-1 all’andata ma questa volta in Catalogna; era stato decisivo il ritorno, che il Barcellona aveva vinto 4-2. Già dopo 13 minuti eravamo 0-2 con i gol di Jordi Alba e Frenkie De Jong; il Napoli aveva accorciato con il rigore di Lorenzo Insigne ma aveva subito due reti blaugrana con Gerard Piqué e Pierre-Emerick Aubameyang, alla fine era ovviamente risultato inutile il sigillo di Matteo Politano a tre minuti dal 90’. Questa sarà la volta buona perché il Napoli elimini il Barcellona in una competizione europea? Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA STELLARE

Il Maradona è pronto ad accendersi per questa notte stellata per la diretta di Napoli Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League! La tensione è palpabile mentre ci prepariamo per un incontro epico tra due titanici club del calcio europeo. L’ora X è fissata a questa sera del 21 febbraio, alle ore 21:00. Il Napoli arriva a questa partita dopo un periodo turbolento, segnato dalle critiche e dai fischi dei tifosi, delusi dalle recenti prestazioni della squadra.

La formazione blugrana non è al massimo della forma come ci ha abituati nelle prime fasi della Liga. Con il Real Madrid e il Girona che si sono guadagnati un vantaggio in classifica, i catalani cercano di riconquistare il loro posto al vertice, e la Champions League potrebbe essere il palcoscenico perfetto per dare slancio alla stagione.

NAPOLI BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere i protagonisti di questo match tramite le probabili formazioni della diretta di Napoli Barcellona, i partenopei ritroveranno Victor Osimhen che potrebbe dare una svolta importante all’attacco partenopeo. Dopo un mese di assenza per la Coppa d’Africa, il talentuoso attaccante nigeriano è pronto a far tremare le difese avversarie con il suo istinto da goleador.

I difensori azzurri però dovranno fare molta attenzione poichè Lewandowski, uno dei migliori attaccanti al mondo, sarà una minaccia costante per la porta partenopea. Tuttavia, il successo del polacco dipenderà anche dal sostegno che riceverà dai suoi compagni di reparto, che dovranno essere pronti a sfruttare le sue giocate e a creare spazio per lui in zona gol.

NAPOLI BARCELLONA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Napoli Barcellona dal sito di Bet365 in cui il segno 1 è quotato a 2,60 mentre il segno a 2,63. Che equilibrio dunque! Mentre il segno X che decreterebbe il pareggio ha una quota pari a 3,5











