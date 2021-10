Video/ Napoli Bologna (3-0) highlights e gol: gli azzurri ritornano in testa

Il Napoli supera in scioltezza il Bologna grazie alle reti siglate da Fabian Ruiz e alla doppietta di capitan Insigne che realizza due calci di rigore. Con questa vittoria la compagine di Spalletti aggancia il Milan in testa alla classifica. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Koulibaly duro su Orsolini all’altezza del centrocampo. Insigne prova a pescare Lozano che di testa non ci arriva per pochissimo. Orsolini viene servito in profondità, Koulibaly e Mario Rui lo chiudono. La prima conclusione in porta è di Mario Rui, tiro centrale. Ospina prova a servire Osimhen, chiude tutto Theate. Osimhen parte in contropiede e serve Insigne, quest’ultimo scavalca Skorupski ma trova il salvataggio di Medel. Insigne ci prova dal limite dell’area, la sfera termina tra le braccia di Skorupski, sta crescendo il Napoli. Dominguez calcia da lontanissimo, tiro senza grandi pretese. Fabian Ruiz! Grandissimo gol del centrocampista! Da fuori area con il sinistro non lascia scampo a Skorupski. Azione nata dall’errore di Svanberg.

Osimhen aggancia in area e calcia con il destro, la sfera non trova la porta. Anguissa calcia da fermo da fuori area, sfera che non trova la porta. Dominguez controlla con il braccio, punizione per il Napoli. Insigne la mette in area, sfera direttamente tra la braccia di Skorupski. Anguissa in ritardo su Dominguez, giallo per lui. Anguissa per Mario Rui che non trova lo specchio. Insigne serve in area per Osimhen, Medel tocca con il braccio, calcio di rigore per il Napoli. Grandi proteste di Medel che si becca il giallo. Ammonito anche De Silvestri. Sulla sfera Lorenzo Insigne che non sbaglia! Termina la prima frazione dopo un minuto di recupero, decidono al momento Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.

SECONDO TEMPO

Bellissimo tocco di Osimhen per Elmas, esce con i tempi giusti Skorupski. Napoli in pieno controllo del match. Di Lorenzo cerca Osimhen, la sfera attraversa tutta l’area di rigore. Buona iniziativa di Barrow che recupera la sfera e calcia, palla fuori. Lozano per Osimhen che si gira e calcia, palla fuori. Di Lorenzo entra in area e calcia, per poco non trova il tris. Palla dentro per Osimhen che viene messo giù, altro rigore per il Napoli dopo il tocco di Mbaye. Ancora Insigne dal dischetto che non sbaglia! Il capitano del Napoli chiude praticamente il match.

Di Lorenzo cerca Osimhen, Skorupski esce male ma per sua fortuna non ci sono conseguenze. Anguissa calcia dalla distanza e trova la traversa! Gara che ormai non ha più nulla da dire, il Bologna ha subito costantemente le iniziative del Napoli. Mertens serve Fabian Ruiz, la sua conclusione viene messa in angolo. Politano per Osimhen che di testa trova la facile parata di Skorupski. Mertens cerca la gloria personale, salva Binks. Politano pesca Osimhen di testa che sfiora il poker. Sansone ci prova da fuori area ma non trova la porta. Termina il match, il Napoli batte il Bologna e aggancia il Milan in testa alla classifica.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (30′ st Mertens), Anguissa (30′ st Demme), Fabian Ruiz; Lozano (21′ st Politano), Osimhen, Insigne (20′ st Zielinski). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye (17′ st Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez (30′ st Binks), Svanberg, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Dijks, Cangiano, Pyyhtia, van Hooijdonk, Santander, Schouten, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Serra di Torino

MARCATORI: 17′ pt Fabian Ruiz, 41′ pt su rig. e 17′ st su rig. Insigne.

NOTE: Ammoniti: Anguissa (N); De Silvestri, Medel (B). Recupero: 1′ pt e 0′ st

