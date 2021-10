Diretta Napoli Bologna/ Streaming video tv: Spalletti sfida Mihajilovic (Serie A)

DIRETTA NAPOLI BOLOGNA: LUCIANO SPALLETTI AFFRONTA SINISA MIHAJLOVIC

Napoli Bologna, sarà diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione di Torino. La gara è in programma giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20:45, presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli Bologna sarà la partita che chiuderà la 10^ giornata del girone di andata di Serie A. Il Napoli vuole tornare a vincere, dopo il primo pareggio stagionale arrivato allo stadio Olimpico contro la Roma nella nona giornata di campionato, con il risultato di 0-0. Gli azzurri sono rimasti comunque al comando della classifica con 25 punti, ma sono stati raggiunti dal Milan.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA/ Quote, Victor Osimhen contro Musa Barrow

Il Bologna, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro il Milan, è comunque in un buon momento. Nell’ultima gara infatti, a pesare molto sull’andamento della gara sono state le espulsioni di Soumaoro e Soriano, le quali hanno costretto la formazione di Mihajlovic a giocare in 9 uomini. Nonostante la sconfitta, il Bologna è rimasto in una buona posizione di classifica, occupando il nono posto con 12 punti. Diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre dello scorso torneo di Serie A. Sia nella gara di andata che in quella di ritorno, a portare a casa i tre punti è stato il Napoli. A Bologna ha vinto 0-1, mentre in casa si è imposto con il risultato di 3-1.

Probabili formazioni Napoli Bologna/ Diretta tv: leggero turnover per Spalletti?

DIRETTA NAPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Bologna di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

Diretta/ Juventus Bologna Primavera (risultato finale 3-2): vittoria per i bianconeri

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI BOLOGNA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli Bologna di Serie A. Luciano Spalletti dovrebbe schierare il suo Napoli con il solito 4-3-3. A scendere in campo dal primo minuto, saranno i seguenti uomini. Tra i pali Meret. In difesa, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, Anguissa, Ruiz e Zielinski. Il tridente d’attacco sarà formato da Lozano, Osimhen e Insigne.

Sinisa Mihajlovic, per il Bologna dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. A difendere i pali rossoblu ci sarà Skorupski. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Binks, Medel e Theate. Sugli esterni pronti De Silvestri e Hickey, mentre nella parte centrale del campo ci saranno Schouten, Dominguez e Svanberg. In attacco la coppia composta da Arnautovic e Barrow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Napoli Bologna di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Napoli, abbinata al segno 1, quotata 1.33. Sembrerebbe poco probabile un risultato di parità, infatti il segno X è proposto con una quota di 5.50. Appare difficile la possibile vittoria esterna della squadra di Mihajlovic, un successo del Bologna, abbinato al segno 2, ha una quota di 8.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA