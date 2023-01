Video/ Napoli Cremonese (6-7 dcr) gol e highlights: Felix prima pareggia, poi decide

VIDEO NAPOLI CREMONESE, COLPACCIO GRIGIOROSSO

Video Napoli Cremonese, gol e highlights dell’ottavo di finale di Coppa Italia che contro ogni previsione e aspettativa ha visto trionfare la squadra di Ballardini. Esordio da favola per l’esperto allenatore italiano che ha grandissimi meriti in questa vittoria, avendo pescato benissimo dalla panchina e riuscendo a sistemare a gara in corso riequilibrando tatticamente e riuscendo a soppesare l’espulsione di Sernicola.

Diretta/ Napoli Cremonese (risultato finale 6-7 dcr): impresa grigiorossa, Felix eroe

Procediamo con ordine vista la mole di eventi da raccontare. Partiamo dalla rete del vantaggio a sorpresa di Pickel, abile a correggere in rete il cross di Okereke, anticipando Gaetano e beffano Meret. Un inizio di serata negativo del Napoli, ma che viene presto ribaltato così come il risultato: prima il colpo di testa di Juan Jesus, poi quello di Simeone ed ecco che al Maradona torna il sorriso. Quando l’epilogo sembrava segnato con la vittoria e conseguente passaggio del turno del Napoli, ecco la rete del neoentrato Felix Afena-Gyan: un altro colpo di testa, su cross di un’altra carta pescata dal mazzo di Ballardini ovvero Zanimacchia, a regalare ancora un po’ di speranza alle Tigri. Ai supplementari l’espulsione per doppia ammonizione di Sernicola rende l’extra-time un tiro al bersaglio degli azzurri seppur senza evitare rigori. Penalty fatali visto l’errore dal dischetto di Lobotka e il cinque su cinque della Cremonese che vola ai quarti aspettando la Roma.

Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: Signora azzurra (Coppa Italia)

VIDEO NAPOLI CREMONESE, FELIX E BALLARDINI I TOP

Quella del Maradona è stata una serata magica per la Cremonese, fanalino di coda in campionato capace di battere niente di meno che la capolista incontrastata della Serie A vale a dire il Napoli. Azzurri non brillanti a dire il vero, capaci di rimontare principalmente grazie alla grande prestazione di Simeone: il centravanti titolare, al netto di un errore a porta vuota nella ripresa complice però la sfortunata combinazione palo-traversa, ha giocato una partite veramente completa trovando il gol del momentaneo 2-1 e rendendosi utilissimo per la squadra, realizzando anche il proprio rigore. Altra prova positiva in casa Napoli quella di Zerbin. Il giovane classe 1999, proprio in occasione della rete del Cholito, ha offerto un assist al bacio oltre ad aver messo in seria difficoltà i difensori avversari. Nota di merito anche per Juan Jesus. Oltre al gol, il brasiliano è stato l’unico a salvarsi in difesa con le prestazioni horror del debuttante Bereszynski e di Ostigard. Molto male Lobotka, subentrato e protagonista di una partita negativa, peggiorando la situazione con l’errore fatale dal dischetto.

Probabili formazioni Lazio Bologna/ Diretta tv: quanto turnover? (Coppa Italia)

Tanti sorrisi invece in casa Cremonese. A partire da quello di Felix Afena-Gyan, centravanti scuola Roma, capace da subentrato prima di realizzare il gol del 2-2 portando la sfida avanti e successivamente autore dell’ultimo e decisivo rigore. Ottime la prove di Pickel, pungente in avanti con l’1-0 e attentissimo dietro salvando più volte, e di Meite, tuttocampista che con il giusto mix di qualità e quantità mette in difficoltà il Napoli. Ultimo ma non per importanza, anzi, Davide Ballardini: alla prima uscita da allenatore dei lombardi disegna un capolavoro passando in vantaggio, resistendo dopo il 2-1, pareggiando, portando la gara ai rigori nonostante quasi venti minuti in dieci uomini e infine vittorioso ai rigori. Se la fortuna aiuta gli audaci, non poteva che premiare Ballardini che stravince il confronto con Spalletti anche in ottica delle scelte: se il tecnico toscano ha colpe per un eccessivo turn over e una gestione dei cambi da rivedere, Ballardini fa di necessità virtù con l’undici titolare e fa magie pescando Zanimacchia (assist) e Felix (gol) dalla panchina.

VIDEO NAPOLI CREMONESE, IL TABELLINO

NAPOLI-CREMONESE 2-2 (6-7 dcr)

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 18′ Pickel (C), 33′ Juan Jesus (N), 36′ Simeone (N), 43′ st Afena-Gyan (C).

RIGORI (4-5): Politano gol, Vaszquez gol, Simeone gol, Buonaiuto gol, Zielinski gol, Tsadjout gol, Zielisnki sbagliato, Valeri gol, Osimhen gol, Afena-Gyan gol.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Bereszynski, Ostigard (37′ st Kim), Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano (20′ st Lobotka); Elmas (40′ st Zielinski), Raspadori (20′ st Anguissa), Zerbin (20′ st Politano); Simeone. A disp. Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka, Osimhen. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry (37′ st Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meite, Castagnetti (20′ st Buonaiuto), Pickel (4′ sts Aiwu), Quagliata (25′ st Valeri); Okereke (20′ st Afena-Gyan), Ciofani (20′ st Tsadjout). A disp. Saro, Sarr, Milanese. All. Ballardini.

Arbitro: Sig. ra Maria Sole Ferrieri Caputi.

Ammoniti: 29′ Vasquez (C), 45+5′ Okereke (C), 13′ st Quagliata (C), 16′ st Zerbin (N), 45+2′ Juan Jesus (N), 45+3′ Meite (C), 45+7′ Sernicola (C), 3′ pts Valeri (C).

Espulsi: 10′ pts Sernicola (C) per somma di ammonizioni,











© RIPRODUZIONE RISERVATA