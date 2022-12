Video/ Napoli Crystal Palace (3-1) gol ed highlights: Raspadori sale in cattedra!

Video Napoli Crystal Palace che regala la possibilità ai tifosi della formazione partenopea di osservare i propri eroi, primi in classifica nella massima competizione italiana, di scendere in campo nella gara contro gli inglesi del Crystal Palace. Primo tempo che si accende con i due gol in soltanto 120 secondi di gioco con la rete di Zaha al quale ha risposto il solito Victor Osimhen con un gol impressionante al termine di un aggancio ed un palleggio per smarcarsi contro Butland. Secondo tempo della sfida tra Napoli e Crystal Palace che regala emozioni con ritmi ancora più alti del primo.

Luciano Spalletti cambia tutto nel secondo tempo con diversi ingressi in campo tra i quali Raspadori, Zanoli e Simeone. Lo stesso ex Sassuolo trova la rete bellissima del 2-1 con un tiro dei suoi con una veloce tecnica di tiro con la palla che termina alle spalle del portiere Butland sotto l’incrocio dei pali. Napoli che gioca bene e crea occasioni ed ancora con Raspadori trova il tris sfruttando la volata offensiva di Zanoli che poi ha servito proprio la seconda punta che non sbaglia e timbra per la seconda volta nel suo match, il tabellino. La partita termina dopo 90 minuti con la vittoria del Napoli che mette benzina per l’avvicinarsi del campionato di Serie A.

VIDEO NAPOLI CRYSTAL PALACE: IL TABELLINO

CRYSTAL PALACE (ENG): Butland J., Clyne N., Eze E., Guehi M., Hughes W. (dal 37′ st Gordon J.), Milivojevic L. (dal 20′ st Adaramola T.), Olise M. (dal 37′ st Ebiowei M.), Schlupp J. (dal 1′ st Doucoure C.), Tomkins J. (dal 11′ st Richards C.), Ward J. (dal 20′ st Riedewald J.), Zaha W. (dal 37′ st Edouard O.). A disposizione: Whitworth J., Adaramola T., Balmer K., Doucoure C., Ebiowei M., Edouard O., Gordon J., Richards C., Riedewald J., Wells-Morrison J.

NAPOLI (ITA): Meret A., Di Lorenzo G. (dal 1′ st Raspadori G.), Elmas E. (dal 28′ st Marchisano M.), Juan Jesus (dal 1′ st Barba B.), Kvaratskhelia K. (dal 1′ st Zanoli A.), Lobotka S. (dal 1′ st Simeone G.), Ndombele T. (dal 39′ st Spavone A.), Osimhen V. (dal 1′ st Gaetano G.), Ostigard L., Politano M. (dal 21′ st Zerbin A.), Rui M. (dal 21′ st Zedadka K.). A disposizione: Barba B., Gaetano G., Marchisano M., Raspadori G., Simeone G., Spavone A., Zanoli A., Zedadka K., Zerbin A.

Reti: al 33′ pt Zaha W. (Crystal Palace (Eng)) al 35′ pt Osimhen V. (Napoli (Ita)) , al 20′ st Raspadori G. (Napoli (Ita)) , al 36′ st Raspadori G. (Napoli (Ita)) .

Ammonizioni: al 27′ st Eze E. (Crystal Palace (Eng)) al 21′ pt Ostigard L. (Napoli (Ita)).











