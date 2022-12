Diretta Napoli Crystal Palace/ Streaming video tv: esame inglese in amichevole

DIRETTA NAPOLI CRYSTAL PALACE: GRANDE SPETTACOLO!

Napoli Crystal Palace, in diretta alle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 11 dicembre 2022, è la seconda partita amichevole per i partenopei di Luciano Spalletti in Turchia, presso lo stadio Regnum Carya di Antalya. Già mercoledì il Napoli ha giocato una prima partita amichevole contro l’Antalyaspor, vincendo per 3-2, mentre adesso ecco l’ostacolo Crystal Palace, dal momento che pure gli inglesi si stanno allontanando in questi giorni in Turchia, nel corso di questo anomalo dicembre in cui l’attività dei club è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022. La diretta di Napoli Crystal Palace ci consente di rivedere in azione gli azzurri, che sono la squadra copertina del nostro calcio in questa stagione.

I numeri del Napoli sono fenomenali, sia in campionato sia in Champions League: da una parte è lanciato il sogno più grande, che manca dai tempi di Maradona, mentre dall’altra il Napoli ha impressionato tutta l’Europa. Prima della sosta era arrivata la vittoria contro l’Udinese, ma attenzione perché la ripartenza prevederà subito la sfida contro l’Inter a San Siro. Queste settimane di preparazione saranno quindi fondamentali per ripartire nel modo giusto verso il traguardo e anche questa amichevole per gli uomini di Luciano Spalletti desta curiosità: che cosa ci dirà quindi la diretta di Napoli Crystal Palace?

DIRETTA NAPOLI CRYSTAL PALACE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Napoli Crystal Palace sarà garantita da Sky Sport sul canale 251, tuttavia solamente in pay per view, quindi acquistando il singolo evento. In alternativa, ci sarà anche la diretta streaming video di Napoli Crystal Palace, che sarà garantita dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CRYSTAL PALACE

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni per la diretta di Napoli Crystal Palace. Fermo restando il modulo 4-2-3-1, che sembra il migliore in questo momento per il Napoli, ecco che in porta dovrebbe esserci Meret, che è il titolare anche in campionato; davanti a lui, disegniamo la difesa a quattro formata da Di Lorenzo come terzino destro, i due centrali Ostigard e Juan Jesus, infine Mario Rui che agirà naturalmente sulla corsia di sinistra.

Passando al centrocampo, ecco che nel cuore della mediana partenopea dovrebbero agire Ndombele e Lobotka; infine, potremmo vedere Politano ala destra, Raspadori come trequartista centrale e Kvaratskhelia naturalmente sulla sinistra del reparto offensivo, tutti a supporto di Simeone, che potrebbe essere oggi il centravanti titolare per Spalletti.











