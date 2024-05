Video/ Napoli Lecce (0-0) gol e highlights: Ngonge coglie solo la traversa! (Serie A, 26 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI LECCE: LA SINTESI

Allo Stadio Diego Armando Maradona termina con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 la sfida tra Napoli e Lecce come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i partenopei cominciano bene affacciandosi in zona offensiva subito con una conclusione di Politano deviata in corner al 3′ ma i pugliesi colgono il palo verso il 9′ con un’iniziativa di Dorgu. Gli uomini di mister Calzona non si lasciano spaventare e ci riprovano con Kvaratskhelia già all’11’ con un tiro murato e la compagine guidata dal tecnico Gotti ribatte con uno spunto insidioso di Berisha deviato in angolo intorno al 42′.

Diretta/ Napoli Lecce (risultato finale 0-0): Piccoli manca il colpaccio! (Serie A, 26 maggio 2024)

Nel secondo tempo gli azzurri tentano di cambiare marcia inserendo forze fresche e proponendosi in attacco con Kvara, tra il 48′ ed il 52′, ed il neo entrato Ngonge al 49′ prima di centrare un palo con Cajuste al 53′. Nemmeno Raspadori, pure lui subentrato in avvio di ripresa, combina poi di meglio al 55′. Nel finale Ngonge torna ad essere protagonista con la traversa colpita al 64′, Olivera viene intercettato sulla linea da Baschirotto al 71′ ed Ostigard manda alto al 76′.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE/ Quote, Osimhen stringe i denti per l'addio (oggi 26 maggio 2024)

I Salentini suonano la carica con Piccoli che non ci arriva di pochissimo al 79′ ed Oudin che calcia a lato all’83’. Sempre Piccoli fallisce l’opportunità per conuistare il successo nel recupero al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi de L’Aquila non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo all’ex San Paolo. Il punto maturato da questo risultato permette al Napoli di raggiungere quota 53 ed al Lecce di salire a 38 punti nella classifica della Serie A 2023/2024.

Diretta/ Lecce Atalanta (risultato finale 0-2): triplice fischio! (18 maggio 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI LECCE













© RIPRODUZIONE RISERVATA