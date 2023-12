Video/ Napoli Monza (0-0) gol e highlights: Meret para un rigore a Pessina (29 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI MONZA (0-0): LA PARTITA

Continua il momento no del Napoli che si ferma in casa contro il Monza e perde altro terreno nella lotta per un posto in Champions League. I campioni in carica fanno la partita ma trovano un grande Di Gregorio sulla loro strada. L’occasione più ghiotta nella prima frazione di gara capita sui piedi di Anguissa che entra in area e calcia, Di Gregorio si fa trovare pronto e respinge. Napoli che continua ad attaccare ma lo fa con poca lucidità. Bella palla tagliata per Zerbin che non ci arriva di un soffio. Kvaratskhelia prova a prendersi la squadra sulle spalle ma il tiro a giro termina fuori.

Diretta/ Napoli Monza (risultato finale 0-0): Meret salva gli azzurri (Serie A, 29 dicembre 2023)

Nella seconda frazione di gara arriva l’episodio che potrebbe cambiare il match. Colpani calcia in area, Mario Rui la tocca con il braccio, rigore a favore del Monza. Sul dischetto si presenta Pessina che calcia malissimo. Rigore debole che termina tra le braccia di Meret. L’estremo difensore deve poi abbandonare il campo per infortunio. Gaetano nel finale ha la palla della vittoria, Di Gregorio respinge la botta centrale. Il Napoli sale a quota 28 punti mentre il Monza tocca quota 22 punti confermando il suo ottimo

campionato.

Probabili formazioni Napoli Monza/ Quote: Raspadori vs Pessina, duello azzurro (Serie A, 29 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI MONZA (0-0): IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret (75′ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (71′ Gaetano); Zerbin (71′ Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Cajuste, D’Avino, Idasiak, Ostigard, Zanoli. Allenatore: Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio (76′ Cittadini), Gagliardini, Caldirola: Ciurria, Akpa-Akpro (62′ Bondo), Pessina, Pereira (46′ Birindelli); Carboni (57′ Colpani), Mota; Colombo (76′ Machin). A disposizione: F. Carboni, Donati, Gori, Kyriakopoulos, Lamanna, Maric, Sorrentino, Vignato. Allenatore: Palladino.

Probabili formazioni Napoli Monza/ Diretta tv: out Osimhen e Politano (Serie A, 28 dicembre 2023)

AMMONITI: Pereira (M), Birindelli (M), Juan Jesus (N), Di Lorenzo (N), Cittadini (M), Gaetano (N), Kvaratskhelia (N)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI MONZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA