Video/ Napoli Parma (risultato 2-0): highlights e gol, la decidono Elmas e Politano

Con il video di Napoli Parma parliamo della partita giocata per la 20^ giornata di Serie A: allo stadio Diego Armando Maradona i partenopei battono i ducali e si rilanciano in vista della semifinale di andata in Coppa Italia. Il primo tempo non è stato molto bello, almeno se consideriamo le occasioni concrete: il Parma non ne ha avuta nessuna, limitandosi a fare densità nella sua trequarti e provando a ripartire senza però riuscirci. Il Napoli se non altro ha creato qualcosa: inizialmente tre conclusioni da fuori di Lorenzo Insigne che però non hanno impensierito Sepe, poi la bellissima iniziativa personale di Elijf Elmas che, al 32’ minuto e sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha seminato tre avversari presentandosi in area di rigore e facendo secco Sepe.

Anche dopo essere andato sotto il Parma non si è visto: Kurtic ha provato a suonare la carica ma nemmeno lui è riuscito a concludere verso la porta di Ospina, che ha chiuso il primo tempo senza effettuare interventi degni di nota. I partenopei invece hanno sfiorato il raddoppio a due minuti dall’intervallo: Insigne per Petagna, cross perfetto per Lozano che da ottima posizione ha messo a lato. Così, all’intervallo il Parma ha potuto andare negli spogliatoi sapendo di essere ancora in partita, nonostante 45 minuti grigi e privi di alcun guizzo.

VIDEO NAPOLI PARMA: IL SECONDO TEMPO

Il video di Napoli Parma ci conduce alle emozioni del secondo tempo. Dove finalmente i ducali hanno alzato il baricentro e fin dai primi minuti si sono mostrati più pericolosi: addirittura Gaston Brugman è riuscito a segnare quello che sarebbe stato il gol del pareggio – brutto errore di Demme in uscita – ma l’assist di Gervinho ha colto il centrocampista uruguaiano in fuorigioco e l’assistente ha prontamente sbandierato. Scampato il pericolo, il Napoli ha dunque cambiato registro pur senza riuscire a trovare il volume di gioco sviluppato nel primo tempo; in maggiore sofferenza, la squadra di Gennaro Gattuso ha comunque trovato la rete che ha chiuso la partita quando, al minuto 82, un cross di Lozano è stato mal ribattuto da Osorio che, ironia della sorte, ha anche deviato la conclusione di Matteo Politano spiazzando imparabilmente Sepe. Poco dopo Lorenzo Insigne ha sfiorato il tris centrando il palo, e confermando la sua ottima partita; il Parma resta penultimo in una classifica di Serie A che sta diventando parecchio complicata, il Napoli invece si rilancia salendo a 37 punti con una gara in meno e, almeno virtualmente per il momento, la possibilità di scavalcare la Juventus e tenere il passo di Milan e Inter (il recupero sarà tra due settimane) tenendo vivo il sogno scudetto.

