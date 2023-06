DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA/ Video streaming tv: la storia recente della partita (38^ giornata, 4 giugno 2023)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Napoli Sampdoria, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che raccontano molto dal 1992 ad oggi. In Campania esistono ventiquattro partite: la prima risalente al 10 aprile 1993: nell’occasione pareggio 1-1 nel ventiduesimo turno del campionato di Serie A.

Il 29 agosto 1993, invece, il primo successo blucerchiato, 1-2 nella prima giornata di campionato. La prima sfida vinta dai partenopei è, infine, datata 2 aprile 1995, 2-0 nel ventesimo turno stagionale. Le partite più recenti hanno sancito le vittorie dei padroni di casa (1-0 grazie al gol di Petagna) il 9 gennaio 2022 e il 13 dicembre 2020 (2-1 in virtù delle reti realizzate da Jankto, Lozano e Petagna). (Giulio Halasz)

NAPOLI SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

NAPOLI SAMPDORIA: UN GIORNO DI FESTA E DI ADDII…

Napoli Sampdoria, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Sarà il giorno della grande festa per il Napoli campione d’Italia, che ormai già da diverse settimane ha messo in archivio il suo terzo Scudetto. Pareggio a Bologna nell’ultima trasferta della stagione per i partenopei, sarà anche il giorno dell’addio per Luciano Spalletti.

Tante emozioni per gli azzurri e tempo di saluti anche per la Sampdoria, che ha tirato un grosso sospiro di sollievo dopo la cessione del club, con l’ultima al “Ferraris” chiusa con un pareggio contro il Sassuolo. Ora la formazione genovese potrà impostare la ripartenza dalla Serie B. All’andata Napoli vincente con un secco 0-2 in casa della Sampdoria, 1-0 per i partenopei nell’ultimo precedente casalingo contro i blucerchiati datato 9 gennaio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Ilkhan, Rincon, Augello; Djuricic; De Luca, Gabbiadini.

NAPOLI SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.75, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 14.00.











