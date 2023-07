Video/ Napoli Spal (1-1) gol e highlights: Anguissa risponde al gran gol di Puletto (24 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SPAL: GARCIA NON VA OLTRE IL PARI!

Il Napoli si ferma contro la Spal nella seconda e ultima amichevole nel ritiro di Dimaro. I Campioni d’Italia infatti proseguiranno ora la preparazione, dal 28 Luglio, a Castel di Sangro dove sono previste quattro amichevoli. Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti del match contro la Spal. Zedadka aggancia e prova a servire un compagno di squadra, non passa la sfera. Spal che prova a verticalizzare per Antenucci, sbagliata la misura del servizio. Cross di Folorunsho e palla deviata in angolo. Politano in mezzo, viene anticipato Ostigard. Risponde la Spal con Orfei che viene chiuso in area, angolo per la Spal.

Mario Rui in mezzo per Politano che calcia ma non trova la porta. Demme per Politano che allunga di testa, respinge la minaccia Alfonso con i pugni. Folorunsho calcia bene dal limite, la sfera sfiora il palo. Bella discesa di Zanoli che serve al limite dell’area Simeone, ottima la risposta di Alfonso. Si ferma Mario Rui che deve uscire, al suo posto c’è Olivera. Elmas per Politano che ci prova in acrobazia, pallone che non trova lo specchio. Cinque minuti alla fine di una prima frazione che non ha regalato grandi emozioni. Politano in mezzo per Zedadka, chiude bene Peda. Olivera arriva fino all’area di rigore, il suo cross viene chiuso da un difensore della Spal. Termina senza recupero la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI SPAL: IL SECONDO TEMPO

Osimhen insiste in area e serve Kvaratskhelia che calcia a botta sicura ma trova la traversa! Iniziativa di Kvaratskhelia che serve Raspadori, bel tiro e palla fuori di un soffio. Osimhen per Raspadori, il tiro viene rimpallato dalla difesa avversaria. Raspadori per Osimhen, chiude in angolo la difesa della Spal. La sblocca la Spal. Punizione battuta rapidamente da centrocampo che sorprende Meret, la sblocca Puletto. Raspadori per Osimhen che in semi rovesciata non trova la porta. Osimhen in mezzo, la sfera non arriva a Kvaratskhelia. Calcia bene Raspadori dopo la punizione ribattuta dalla barriera, ottimo l’intervento del portiere avversario. Anguissa! Cross di Zielinski, velo di Osimhen, e Anguissa in area di piatto ristabilisce la parità. Napoli che attacca a caccia del vantaggio, quindici minuti alla fine. Intanto piove copiosamente a Dimaro. Raspadori conclude, bravo Meneghetti nella respinta. Kvaratskhelia, ottimo schema su punizione, spreca Olivera in area calciando alto. Grande occasione per Osimhen che entra in area ma scivola, alla fine il portiere avversario si salva in angolo. Stop e tiro di Saiani, si rifugia in angolo Meret. Problema per Lobotka, entra Coli Saco. Termina il match, parità tra Napoli e Spal.

VIDEO NAPOLI SPAL, IL TABELLINO

Napoli primo tempo (4-3-3): Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (35’ Olivera); Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.

Napoli secondo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Olivera; Anguissa, Lobotka (88’ Saco), Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Spal: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D’Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci. All. Di Carlo.

Arbitro: Tremolada di Monza

Marcatori: 62’ Puletto (S), 73’ Anguissa (N)

