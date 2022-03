Video/ Napoli Udinese (2-1) gol e highlights: Osimhen sigla una doppietta

VIDEO NAPOLI UDINESE 2-1

Il Napoli batte in rimonta l’Udinese andata in vantaggio con Deulofeu grazie alla doppietta siglata da Osimhen, momenti salienti del video Napoli Udinese 2-1. La compagine guidata da Spalletti guadagna due punti sull’Inter e resta a tre punti dalla capolista Milan. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Molina pesca Beto in area che calcia e trova la parata di Ospina in due tempi. Prima azione pericolosa della gara dopo otto minuti di gioco. Politano da corner pesca la testa di Koulibaly, pallone centrale facilmente bloccato da Silvestri. Ancora una belle azione di Molina che innesca Beto, l’attaccante di testa non trova la porta da buona posizione. Udinese che dopo aver subito nei primissimi minuti di gara ha alzato il baricentro. Politano la mette in mezzo dalla destra e pesca Insigne che di testa non trova lo specchio della porta. Siamo intano giunti al ventesimo minuto di gara ed il match non si sblocca.

Deulofeu! La sblocca a sorpresa l’Udinese! Assist di Pereyra per Deulofeu che da fuori area controlla e fredda Ospina. Napoli che fatica ad imbastire azioni pericolose in avanti, tanto possesso palla ma zero occasioni fino ad ora. Politano prova a metterla in mezzo ma Marì chiude molto bene. Deulofeu parte in contropiede e serve Beto che calcia ma viene chiuso in angolo. Pablo Marì va di testa su angolo, Ospina la toglie dall’incrocio e salva gli azzurri. Insigne calcia a giro, Silvestri compie una grande parata e la mette in angolo. Politano prova dalla distanza, palla larga. Grandissima parata di Silvestri su Fabian Ruiz con i piedi in controtempo. La prima frazione di gara termina dopo un minuto do recupero concesso dal direttore di gara, Udinese avanti sul Napoli.

SECONDO TEMPO

Udogie perde troppo tempo e si prende il cartellino giallo. Osimhen! Pareggia il Napoli con l’attaccante nigeriano! Mario Rui la mette in mezzo dalla sinistra, Osimhen anticipa Udogie e la mette alle spalle di Silvestri. Attacca ora il Napoli a caccia del vantaggio, angolo per gli azzurri. Osimhen aggancia e prova a calciare da fuori area, ottima la chiusura di Pablo Marì. Occasione per Deulofeu in area, Ospina la mette in angolo. Insigne la mette in mezzo ma non trova nessuno dei compagni. Gara che si è accesa con il Napoli a caccia del vantaggio. Politano ci prova al volo su passaggio di Insigne da calcio d’angolo, para facile Silvestri. Osimhen! La ribalta il Napoli! Di Lorenzo serve il nigeriano che sul primo palo colpisce e supera di nuovo Silvestri! Fallo di mano di Rrahamni e giallo per il kosovaro. Rrahmani era diffidato e salterà il prossimo match. Makengo prova a calciare, chiude il Napoli, calcia Beto che viene chiuso da Koulibaly. Esce Beto ed entra Pussetto. Osimhen trova la tripletta ma viene pescato in fuorigioco dopo la giocata di Politano.

Entra intanto Zielinski per Politano. Brutto scontro tra Silvestri e Di Lorenzo, restano a terra i due calciatori. Per fortuna si rialzano i due giocatori. Nell’Udinese entrano Soppy e Samardzic. Si ferma intanto Di Lorenzo. Pronto Zanoli per l’esterno. Mertens ci prova da fuori area, Silvestri respinge bene. Espulsione per Pablo Marì, Udinese in dieci uomini. Intervento in ritardo per il difensore friulano. Mertens per Mario Rui che trova l’ottima risposta di Silvestri! Nel Napoli Elmas prende il posto di Insigne. Deulofeu parte ma uno strepitoso Koulibaly lo chiude. Sei i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Wallace calcia e trova l’opposizione di Osimhen, giallo per il nigeriano che era anche lui diffidato. Deulofeu calcia e trova la barriera.Due assenza pesanti per il Napoli in vista del match di Bergamo dopo la sosta. Osimhen per Zielinski che da ottima posizione spedisce fuori. Termina il match, il Napoli vince in rimonta sull’Udinese grazie alla doppietta di Osimhen.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33′ st Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (1′ st Mertens); Politano (25′ st Zielinski), Osimhen, Insigne (43′ st Elmas). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lozano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina (31′ st Soppy), Pereyra (43′ st Jajalo), Walace, Makengo (31′ st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23′ st Pussetto). Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Arslan, Nestorovski.

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 22′ pt Deulofeu (U), 7′ st Osimhen (N), 18′ st Osimhen (N)

NOTE: Espulso al 37′ st Pablo Marì (U), per gioco falloso. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen (N); Zeegelaar, Udogie (U). Recupero: 1′ pt, 6′ st

