Diretta Napoli Udinese/ Streaming video tv: azzurri per agganciare la vetta (Serie A)

DIRETTA NAPOLI UDINESE: OCCASIONISSIMA PER SPALLETTI!

La diretta di Napoli Udinese, anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona sabato 19 marzo a partire dalle ore 15.00. Gli azzurri sono la prima contendente allo Scudetto a scendere in campo in questo turno. L’obiettivo è quello di conquistare una vittoria e agganciare la vetta della classifica per mettere pressione al Milan, che attualmente la occupa. Le ambizioni degli avversari, al contrario, sono piuttosto ridotte. I bianconeri si trovano infatti al quattordicesimo posto, a +8 sulla zona retrocessione.

L’esito di questa sfida, comunque, non è scontato. Entrambe le squadre, infatti, sono in un buono stato di forma. I partenopei, nello scorso turno, hanno conquistato un successo in casa del Verona. Gli uomini di Luciano Spalletti sanno che il titolo è raggiungibile, ma non devono commettere errori. È per questo motivo che daranno il meglio di sé contro i friulani, i quali invece sono reduci dal pareggio contro la Roma. Esso ha dato loro parecchia fiducia, dato che si tratta del quarto risultato utile consecutivo.

DIRETTA NAPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta Napoli Udinese sarà disponibile esclusivamente per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A in co-esclusiva con Sky Sport. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente Dazn.com o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Napoli Udinese risentono certamente di qualche assenza. I padroni di casa non avranno a disposizione gli infortunati Meret e Petagna, mentre Malcuit e Tuanzebe sono in dubbio. Inoltre, i partenopei dovranno stare attenti agli uomini in diffida, ovvero Anguissa, Demme, Koulibaly, Rrahmani e Osimhen. Il tecnico Luciano Spalletti dovrebbe dunque ottemperare ai problemi con un 4-2-3-1 così strutturato: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Gli ospiti, invece, dovranno fare a meno dell’infortunato Santurro, mentre è in dubbio Success. È rientrato dalla squalifica Walace. Il tecnico Gabriele Cioffi dovrebbe schierare così il suo 3-5-2: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Pereyra, Arslan, Walace, Udogie, Deulofeu, Beto.

QUOTE NAPOLI UDINESE

Le quote della diretta Napoli Udinese, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i partenopei. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 1,45. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova al contrario a 7,00. Un pareggio, con il segno X, è infine fissato a 4,50.











