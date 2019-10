Video/ Napoli Verona (2-0): gol e highlights, doppio Milik al San Paolo!

Allo Stadio San Paolo il Napoli supera l’Hellas Verona con un netto 2 a 0: adesso dunque ammiriamo il video di Napoli Verona con gol e highlights di questo successo firmato Milik, autore di una doppietta. Nel primo tempo i padroni di casa provano a prendere in mano le redini dell’incontro sebbene siano gli ospiti ad impegnare seriamente al 18′ il portiere Meret con una tripla occasione tramite Lazovic, Pessina e Stepinski. Ci pensa quindi Milik, al 37′ e su assist da parte di Fabian Ruiz, a spezzare l’equilibrio iniziale con il suo primo gol stagionale con la maglia del Napoli. Nel secondo tempo l’attaccante polacco si rende autore di una doppietta personale siglando la rete del raddoppio al 67′, sfruttando nel migliore dei modi la punizione battuta da Insigne. Gli uomini di mister Juric si fanno vedere in zona offensiva con Faraoni al 71′ e nel finale, all’89’, con Tutino, rischiando però anche di subire il possibile ris all’83’ con il palo centrato dal subentrato Mertens. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Napoli di salire a quota 16 nella classifica di Serie A mentre il Verona non si muove, rimanendo fermo a 9 punti.

VIDEO NAPOLI VERONA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata più combattuta rispetto a quanto dica il risultato finale, a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%. In fase offensiva spicca leggermente il Napoli grazie non al 13 a 14 nei tiri totali ma al 7 a 6 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, due da parte di Milik, nonostante il 5 a 6 nelle occasioni da gol in favore dei veneti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Verona è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Koulibaly, Zielinski e Mertens da un lato, Lazovic, Gunter e Faraoni dall’altro.

VIDEO NAPOLI VERONA: TABELLINO

Napoli-Verona 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 37′, 67′ Milik (N).

Assist: 37′ Fabian Ruiz (N); 67′ Insigne (N).

NAPOLI (4-4-2) Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes (65′ Zielinski); Insigne (76′ Mertens), Milik (81′ Llorente). All.: Ancelotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (80′ Tutino), Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (52′ Salcedo); Stepinski (60′ Di Carmine). All.: Juric.

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).

Ammoniti: 4′ Koulibaly (N); 15′ Lazovic (V); 54′ Gunter (V); 66′ Faraoni (V); 83′ Zielinski (N); 90’+1′ Mertens (N).

