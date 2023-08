Video/ Newcastle Liverpool (1-2) gol e highlights: Nunez firma una rimonta pazzesca! (27 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NEWCASTLE LIVERPOOL: LA SINTESI

Al St. James’ Park il Liverpool supera in trasferta, in rimonta ed in inferiorità numerica il Newcastle per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre partono su ritmi decisamente compassati ma i padroni di casa guidati da mister Howe tentano di colpire al 16′ con uno spunto insidioso di Joelinton disinnescato da Alisson. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo a passare in vantaggio al 25′ grazie alla rete messa a segno da Gordon, approfittando di un erroraccio commesso da Alexander-Arnold. Le cose si complicano ulteriormente per gli ospiti allenati dal tecnico Klopp che rimangono poi in inferiorità numerica dal 28′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Van Dijk, colpevole di un brutto fallo nei confronti di un Isaak lanciato a rete, e rischiano quando Alisson devia sulla traversa la conclusione di Almiron al 36′.

Diretta/ Newcastle Liverpool (risultato finale 1-2): sorpasso in dieci con Nunez! (Premier, 27 agosto 2023)

Nel secondo tempo iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori dopo l’ingresso di Gomez per Diaz tra le file del Liverpool al 33′, i Magpies continuano ad aver in mano il controllo del match e sparano alto con Almiron al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro Almiron centra il palo al 76′ prima che i Reds ribaltino l’esito finale con la doppietta siglata da Nunez tra l’81’ ed il 90’+3′, rispettivamente su assist di Diogo Jota e Salah.

Diretta/ Manchester City Newcastle (risultato finale 1-0): decide Alvarez ! (Premier, 19 agosto 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese J. Brooks, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Van Dijk nel Liverpool, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Trippier da un lato, Alexander-Arnold e Nunez dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno di campionato quest’oggi permettono al Liverpool di salire a quota 7 nella classifica della Premier League mentre il Newcastle non si muove, rimanendo fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NEWCASTLE LIVERPOOL: IL TABELLINO

Newcaslte-Liverpool 1 a 2 (p.t. 1-0)

Diretta/ Tottenham Manchester United (risultato finale 2-0): bis con Davies! (Premier League 19 agosto 2023)

Reti: 25′ Gordon(N); 81′, 90’+3′ Nunez(L).

Assist: 81′ Diogo Jota(L); 90’+3′ Salah(L).

NEWCASTLE (4-3-3) – Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Gordon, Isak, Almiron. All.: Howe.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz. All.: Klopp.

Arbitro: J. Brooks (Inghilterra).

Ammoniti: 6′ Alexander-Arnold(L); 51′ Trippier(N); 85′ Nunez(L).

Espulsi: 25′ Van Dijk(L).