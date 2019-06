Video/ Nigeria Burundi (1-0): highlights e gol, Ighalo decisivo! (Coppa Africa)

La Nigeria piega un buon Burundi grazie alla rete siglata da Ighalo. Andiamo ad analizzare i momenti salienti della gara. Mustafa, controlla male il pallone, dopo un’ottima azione orchestrata dal centrocampo del Burundi. in seguito arriva la giocata d’autore di Chukwueze che supera due calciatori avversari e poi tenta la conclusione di sinistro, respinge la difesa avversaria. Ci prova Onuachu di testa, ma la palla è finisce oltre la traversa, la Nigeria attacca a testa bassa. Iwobi serve un pallone delizioso a Onuachu, l’attaccante della Nigeria però colpisce male la sfera che finisce alta sopra la traversa. La prima ghiotta occasione arriva sui piedi di Mikel che spreca malamente di testa. Sheu viene portato via in barella, Chidozie Awaziem prende il suo posto. La prima frazione termina a reti bianche.

LA RIPRESA

Nigeria che parte subito all’attacco per provare a sbloccare un match ostico. Omeruo ci prova di testa su cross di Mikel, la palla sfiora la traversa. Cartellino giallo per Shasiri Nahimana, è il primo provvedimento della gara. Ci prova Ndidi da lontanissimo ma non inquadra lo specchio. Nigeria sempre all’attacco quando mancano quindici minuti alla fine. La mossa vincete arriva con l’ingresso di Ighalo che colpisce un minuto dopo l’ingresso. Passaggio del torinista Ola Aina e grande controllo di Ighalo che fredda il portiere avversario. Nel finale non ci sono più emozioni con la Nigeria che conquista tre punti davvero importanti. Applausi anche per il Burundi che ha disputato una gara dignitosa contro una delle favorite alla vittoria finale della Coppa d’Africa.

